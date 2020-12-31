Doç. Dr. Haluk Saçaklı'dan bağışıklığı güçlendirecek egzersiz önerileri

Bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için hafif egzersizler yapılması gerektiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Kaliteli Yaşam Uzmanı Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "Yapılan hafif egzersizler bağışıklık sistemimizi güçlendirirken şiddeti yüksek egzersizler ise bağışıklığımıza bilinenin aksine zarar verebilir. Yapılan sporun şiddeti yükseldikçe kaslarda biriken birtakım atık maddelerin oranı da paralel olarak artmaya başlar. Vücudumuzda biriken bu atık maddeler de doğal olarak bağışıklık sistemimizin çökmesine sebep oluyor" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS EN FAZLA AKCİĞERLERİMİZİ TAHRİP EDİYOR"

Ayrıca, yoğun yapılan egzersizlerin stres hormonları artırdığı için de bağışıklık sisteminin zayıflamasına zemin hazırladığını dile getiren Haluk Saçaklı, "Haftada 3 ile 5 gün arasında yürüyüş, 2 ya da 3 gün direnç çalışması yapın. Uygulanan egzersizle beraber çok fazla oksijeni vücuda sokmuş olacağız. Koronavirüs en fazla akciğerlerimizi tahrip ediyor. Akciğerlere ne kadar çok oksijen sokulursa bağışıklık sistemi de o kadar güçlendirmiş olur" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU NEFES DİYAFRAM NEFESİ"

Karından nefes alıp vermenin yaşantının bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Saçaklı, "Göğüsten nefes alıp verirsek içeri çok az oksijen sokmuş oluruz. Derin nefes verme işlemini yapmadığımızda da karbondioksiti dışarı atamayız. Doğru nefes için önce karnımızı 4 saniyede hava ile doldurmamız ve o havayı göğse doğru iterek boğazda hissedip aldığımız nefesi 2 saniye tutarak bütün hücrelere oksijen dağılımını sağlamamız gerekir. Vatandaşlarımız her sabah uyandıklarında camlarını açsınlar, on kere diyafram nefesi alıp versinler. Akciğer kapasitelerini geliştirmiş olurlar. Bağışıklık sistemini bu şekilde güçlendirerek koronavirüse karşı da dirençlerini artırmış olurlar” dedi.

"22.00-03.00 ARASINDAKİ UYKU VÜCUDUN KENDİSİ YENİLEMESİNİ SAĞLIYOR"

İyi ve kaliteli uykunun çok önemli olduğunu vurgulayan Haluk Saçaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Vücudumuzun bütün bakım ve onarımı saat 22.00 ile 03.00 arasındaki uykuda yapılır. Gece geç saatlere kadar internet başında kalırsanız bağışıklık sisteminiz çöker. 22.00-24.00 arası yatağa girip, 05.00-07.00’da kalkacağız. Genetik şifremiz buna göre ayarlanmıştır. Ayrıca, sigara antikor oluşumunu yavaşlatır. Sigara bırakılmazsa koronavirüse yakalanma riski arttığı gibi ölüm oranlarında da artışa neden olur."