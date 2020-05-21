Bölgesel terlemede en etkin yöntemler...Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı

NEDEN TERLİYORUZ

Bölgesel aşırı terleme en çok koltuk altında, ellerde, ayaklarda, alın bölgesinde ve saç diplerinde görülür.

Kasık ve göğüs arasında da görülebilir. Aslında terleme uyarısı gelince bu sinyal eşit miktarlarda vücuda dağılır ve kişi tüm vücut alanlarından eşit miktarda terler.

Bölgesel hiperhidrozis sorunu olan kişilerde ise bu uyarı aynı miktardaki terin nerdeyse tamamının koltuk altı, eller gibi alanlardan atılmasına neden olur.

Aşırı terleme şikayetiyle karşılaştığımızda öncelikle altta yatan herhangi bir neden olup olmadığının araştırılması çok önemlidir.

Bölgesel terleme yapısal olmakla beraber bazı hormonal bozukluklar örneğin hipertiroidi hastalığında olduğu gibi aşırı terlemeye yol açabilir. Yine aynı şekilde, menopoz dönemi, beslenme bozuklukları, obezite, diyabet gibi bazı metabolik hastalıklar da hiperhidrozis nedeni olabilir. Yine kullanılan bazı ilaçlar, enfeksiyonlar, kalp yetersizliği, eklem hastalıkları da aşırı terleme yapabilen durumlardır.

Aşırı terleme altta yatan ciddi sağlık problemlerinden kaynaklanmıyorsa sadece stres, heyecan veya sıkıntı gibi kişinin sempatik deşarjının arttığı durumdan kaynaklanıyor veya yapısal bir terleme ise bunun tedavisi için bazı alternatifler mevcuttur.



Dermatolog Dr. Neslihan Dolar



TER NEDEN KOKAR?

Özellikle katlantı bölgelerinde terleme, sıklıkla pişik ve mantar hastalığına ve bu bölgelerde ıslaklıkla oluşan sıyrıklar nedeniyle enfeksiyona zemin hazırlar.

Mantar ve enfeksiyonlar kokuya neden olur. Ayaklarda ve parmak aralarında kaşıntı, soyulmalar genellikle mantar hastalığının belirtisidir.

Mantar enfeksiyonuna sebep olan en önemli etkense nem ve rutubettir.

Bu durumda yapılması gereken mantar ilaçları ile enfeksiyonu tam olarak tedavi ettikten sonra tekrarlamasını önlemek için ter ve ıslaklığı önlemektir. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra kesinlikle kurulamadan çorap giymeyiniz.

Çoraplarınızı naylon değil pamuklu seçiniz. Ayaklarınız terliyorsa ter önleyici sprey ve kremler kullanın, çözüm olmuyorsa da botoks yaptırarak terlemesinin azaltılmasını sağlayınız.

Botoks ayak parmak araları ve tabandaki terlemeyi önleyecek ve mantar üreyemeyecektir.



AŞIRI TERLEMENİN

TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Aşırı terleme tedavisinde önce altta yatan hastalıklar araştırılır. Ciddi bir hastalık yoksa kişinin bu hem sosyal hem sağlık problemini çözmesi için alternatifleri vardır.

Terleme önleyici

merhemler ve spreyler:

İlk önerilen basit tedavi şeklidir. El ve ayak terlemelerinde hafif ve orta şiddetteki olgularda kullanılabilir. Sıkıştırma etkisiyle ter kanalının ağzını fiziksel olarak tıkar ve ter bezlerinden ter atılımını önler.

İyontoforez tedavisi:

Aşırı el ve ayak terlemesinde kullanılır. Eller ve/veya ayaklar, içinde elektrolit solüsyonu veya metal plaka bulunan küvete konulur. Solüsyon veya plakadan insanı rahatsız etmeyen düşük şiddette elektrik akımı verilir. Böylelikle elektrik akımının oluşturduğu iyonlar ter kanallarını belirli bir süre kapatır. Kişi bu yöntemi haftada iki veya üç defa uygular.

İlaç tedavileri:

Terlemeyi etkileyen birçok ilaç mevcuttur. Ancak bunların durgunluk yaratma, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar yolları problemleri ve hatta kalp krizi riskini artırma gibi yan etkileri bulunduğundan genellikle önerilmezler.

Cerrahi tedavi:

Endoskopik Torakal Sempatektomi, özellikle el ve koltuk altı terlemelerinde uygulanmaktadır. Cerrahi tedavinin esası, aşırı çalışarak fazla terlemeye neden olan sempatik sinirlerin kesilmesi veya çıkarılmasıdır. Bazen sempatik zincir ve dalları klips ile sıkıştırılabilir veya koterle yakılabilir.

Yine iğneli radyofrekans ve bazı ışık sistemleri de bölgesel terleme tedavisinde kullanılır.

Botoks:

Aslında tüm bu yöntemler arasında en pratik ve sıklıkla kullandığımız yöntem aşırı terleyen bölgelere botoks uygulamasıdır. Botulinum toksin uygulaması terleyen bölgelerdeki sempatik sinirlerin çalışmasını yavaşlatarak terlemeyi azaltır. Herhangi bir yan etkisi olmayan bu yöntem uzman doktorlar tarafından doğru dozda ve doğru teknikle uygulandığında kişinin yaşam kalitesini artıran güvenilir ve etkili bir yöntemdir.

Biz bu bölgedeki fizyolojik olmayan aşırı çalışan ter bezlerini bloke ettiğimizde ter yine vücudun diğer bölgelerinden atılmaya devam edecektir. Yani bu yöntemle tüm vücuttaki terleme değil sadece bölgesel aşırı terleme azalacaktır.

Böylelikle kişi yine vücudundaki toksinleri terlemesi gereken diğer tüm vücut alanlarından atmaya devam ederken terlemesini istemediğimiz koltuk altı bölgesi gibi alanlar terlemeyecektir.

TERLEME İÇİN BOTOKS NASIL UYGULANIR?

Botoks tedavisi çok ince ve ufak iğneler yardımıyla terleyen bölgelere yüzeysel enjeksiyonlar şeklinde uygulanır. Etkisi 3 gün içinde başlayıp 15 gün içinde tamamen ortaya çıkar. Sadece 15 dakika süren bu uygulama sonrası kişinin bölgesel olarak aşırı terleyen ter bezleri normal çalışmaya başlar ve kişi 6-8 ay süre ile aşırı terleme sorunundan kurtulur. 6 ay kadar süren etkinlik süresi tekrarlayan uygulamalar da açılır ve zamanla süre 12 aya uzar.