BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

ABD'li profesyonel beyzbol oyuncusu Anthony Bass, geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile bir tartışma başlattı.

Bass'in 22 haftalık hamile eşi Sydney Rae, 5 ve 2 yaşlarındaki iki çocuğu ile seyahat ediyordu. Sydney Rae, çocuklarını oyalamak için uçuş sırasında patlamış mısır yemelerine izin vermişti. Çocuklar mısırları yerken etrafa dökünce uçuş görevlisi, Bass'in eşinden yerdeki mısırları temizlemesini istedi. Ünlü sporcu da şikayetini sosyal medyada dile getirdi.

Konuyla ilgili attığı tweet'te, “Uçuş görevlisi, 22 haftalık hamile eşimi, 5 yaşındaki ve 2 yaşındaki iki çocukla seyahat ederken ellerinin ve dizlerinin üzerine çökerek yerdeki patlamış mısır çöplerini almaya zorladı. Benimle dalga mı geçiyorsunuz?” ifadelerine yer veren Anthony Bass, deyim yerindeyse sosyal medyayı ikiye böldü.

The flight attendant @united just made my 22 week pregnant wife traveling with a 5 year old and 2 year old get on her hands and knees to pick up the popcorn mess by my youngest daughter. Are you kidding me?!?! pic.twitter.com/vLYyLyJC54