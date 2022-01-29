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İçinde B vitamini olan diğer besinler şu şekilde sıralanabilir: Peynir, süt, mercimek, barbunya, lahana, portakal, muz, elma ve mandalina.

B Vitamini Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

B vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Bu vitaminin eksikliğinde ise belli başlı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilerin başında kronik halsizlik geliyor. Kişi gece uykusunu almış olsa bile yataktan yorgun kalkar. Gün içerisinde kendisini sürekli yorgun hisseder. Yorgunluk ile birlikte, birçok kişide dikkat eksikliği ve odaklanamama sorunu da görülebilir.

B vitamini eksikliği kişinin sağlığını sadece fiziksel değil psikolojik açıdan da olumsuz etkiler. Asabiyet, aşırı hassas ya da duygusal olmak, en sık rastlanan belirtiler arasında yer alır.

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B Vitamini Eksikliğinde Görülen ve Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir?

1- Beriberi Hastalığı:

Beriberi hastalığı hem akciğer dokusunun hem de midedeki sinirlerin zarar görmesiyle ortaya çıkan bir sinir sistemi hastalığıdır. Erken teşhis edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen bu hastalığın temel nedenlerinden biri B vitamini eksikliğidir. Yeterli beslenmemek ve düzensiz uyku da beriberi hastalığının temel nedenleri arasında yer almaktadır.

2- Depresyon:

Son yıllarda hem ülkemizde hem de Avrupa'da yapılan birçok araştırmaya göre vücudun yeteri kadar B vitamini emilimi yapamaması, depresyona yol açmaktadır. Beslenme uzmanlarına göre depresyon riskini azaltmak için, mutlaka kahvaltı yapılmalı, öğün aralarında badem, fıstık ve ceviz gibi B vitamini bakımından zengin olarak kuru yemişler tüketilmeli.

3- Gribal Enfeksiyon:

B vitamini eksikliği ile birlikte vücut direnci düşer. Bu da kış aylarında ve mevsim geçişlerinde çok daha sık hasta olunmasına neden olur. Sık grip olan kişilerin başta mandalina ve portakal olmak üzere bol bol narenciye tüketmeleri öneriliyor. Tam bir B vitamini deposu olarak nitelendirilen kivi de, hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

4- Gastrit:

B vitamini sinir sistemini koruma altına alır ve midede asit birikmesini önler. Yeteri kadar B vitamini emilimi yapılmadığı takdirde birçok sindirim sistemi hastalığı ortaya çıkabilir. Bunların başında hem ülkemizde hem de dünya genelinde çok sık görülen gastrit hastalığı geliyor. Gastrite karşı en iyi gelen yiyecek ve içecekler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Laktozsuz süt 2- Yoğurt 3- Armut 4- Muz

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5- Anemi:

B vitamini kandaki hemoglobin seviyesini dengede tutar. B vitamini bakımından zengin olan gıdalardan yeteri kadar tüketilmemesi ise, hemoglobin seviyesinin düşmesine yol açar. Bu da halk arasında daha çok kansızlık adıyla bilinen anemi hastalığına neden olur. Kansızlığa iyi gelen besinlerin başında kırmızı et çeşitleri geliyor. Beslenme uzmanlarına göre haftada iki kez balık tüketmek kansızlık riskini yarı yarıya azaltıyor. Bunun dışında yüksek oranda B vitamini içeren yeşil yapraklı sebzeler de sık aralıklarla tüketilmelidir.

6- Alzheimer:

Düzensiz uyku, sigara alışkanlığı ve yetersiz beslenme, kalıcı sinir sistemi hastalıklarından biri olan Alzheimer'in temel nedenleri arasında yer alıyor. Alzheimer riskini en aza indirgemek için düzenli beslenmeye ve uyumaya dikkat edilmeli, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.