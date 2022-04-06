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1 Porsiyon omlet kaç kalori? omletin besin değerleri

#Sağlık#Kalori#1 Porsiyon Omlet Kaç Kalori
1 Porsiyon omlet kaç kalori omletin besin değerleri

Kahvaltı sofralarında tüketilen omletin kaç kalori olduğu konusuyla ilgili birçok araştırma yapılabiliyor. Bireyler tükettikleri 1 porsiyon omlet içerisinde yer alan kalori miktarını detaylı olarak öğrenmek istiyor. Kilo alımına neden olan kaloriler kişilerce araştırılarak, bilgi sahibi olunmak isteniyor. 1 porsiyon omlet kaç kalori? Omletin besin değerleriyle ilgili tüm detayları derledik.

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Omlet herkesin sevdiği ve tükettiği yemeklerden biridir. Kahvaltılarda hazırlanan omlet içerisinde belirli miktarda bir kalori vardır. 1 porsiyon omlet içerisinde 101 kalori bulunuyor.

 1 Porsiyon Omlet Kaç Kalori?

 Kişiler kilolarına dikkat ederek fazla kalori içeren gıdalardan uzak durabiliyor. Yemek çeşitleri bireyler tarafından araştırılarak kalorileri öğreniliyor. En çok merak edilen yemekler arasında omlet çeşitleri de bulunuyor. 1 porsiyon omlet içinde toplamda 101 kalori bulunuyor.

 Omletin Besin Değerleri

 Omletle ilgili yapılan araştırmalar kişiler tarafından inceleniyor. Yapılan araştırmalarla omletin besin değerleri öğrenilmek isteniyor. Omletin içerisinde 0,6 karbonhidrat bulunuyor. Omletin içerisinde ayrıca 11 gram protein bulunurken, toplamda 12 gram da yağ bulunuyor. Besin değerleri de oldukça yüksek olan bir yemektir.

 

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