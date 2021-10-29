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Zoraki Misafir'in galasına başrol oyuncusu Uğur Yücel katılmadı!

#Uğur Yücel#Zoraki Misafir#Gürgen Öz
Zoraki Misafirin galasına başrol oyuncusu Uğur Yücel katılmadı
Sayit DURMAZ

“Zoraki Misafir” filminin galası önceki yapıldı. Başrol oyuncusu Uğur Yücel geceye katılmadı.

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Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz’ün rol aldığı yeni komedi filmi “Zoraki Misafir”in galası, önceki akşam Kanyon’da yapıldı.

Zoraki Misafirin galasına başrol oyuncusu Uğur Yücel katılmadı

Nesrin Cavadzade geceye annesi Feride Hanım’la katıldı.Anne kızın benzerliği dikkat çekti.

Film ekibi, gösterim öncesi iki eksikle basın mensuplarının karşısına çıktı. Uğur Yücel ve Gürgen Öz geceye katılmadı.

Filmin yapımcısı Müşvik Guluzade’ye “Uğur Yücel galaya neden katılmadı?” diye soruldu. Guluzade, “Bunu bana değil, Uğur Bey’e sorarsınız. Ben bir şey söylemek istemiyorum” diyerek duruma tepki gösterdi. 

Ayrıldık barıştık

Ayrılık haberleriyle gündeme gelen Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı, galaya birlikte katıldı. Korkmaz, “Çıkan haberler doğru, ayrıldık. Ama şimdi yeniden beraberiz ve mutluyuz” dedi.

Zoraki Misafirin galasına başrol oyuncusu Uğur Yücel katılmadı

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Oğlunun dişi parmağında

Aksesuvarlarıyla dikkat çeken Mustafa Üstündağ, yüzüğünü oğlu Kaan’ın ilk düşürdüğü dişle, kolyesini de oğlunun denizden çıkardığı taşla yaptırdığını söyledi.

Zoraki Misafirin galasına başrol oyuncusu Uğur Yücel katılmadı

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#Uğur Yücel#Zoraki Misafir#Gürgen Öz

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