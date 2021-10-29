Zoraki Misafir'in galasına başrol oyuncusu Uğur Yücel katılmadı!

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Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz’ün rol aldığı yeni komedi filmi “Zoraki Misafir”in galası, önceki akşam Kanyon’da yapıldı.

Film ekibi, gösterim öncesi iki eksikle basın mensuplarının karşısına çıktı. Uğur Yücel ve Gürgen Öz geceye katılmadı.



Filmin yapımcısı Müşvik Guluzade’ye “Uğur Yücel galaya neden katılmadı?” diye soruldu. Guluzade, “Bunu bana değil, Uğur Bey’e sorarsınız. Ben bir şey söylemek istemiyorum” diyerek duruma tepki gösterdi.

Ayrıldık barıştık

Ayrılık haberleriyle gündeme gelen Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı, galaya birlikte katıldı. Korkmaz, “Çıkan haberler doğru, ayrıldık. Ama şimdi yeniden beraberiz ve mutluyuz” dedi.

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Oğlunun dişi parmağında

Aksesuvarlarıyla dikkat çeken Mustafa Üstündağ, yüzüğünü oğlu Kaan’ın ilk düşürdüğü dişle, kolyesini de oğlunun denizden çıkardığı taşla yaptırdığını söyledi.