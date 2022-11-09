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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?

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#Zeynep Bastık#Uraz Kaygılaroğlu#Danla Bilic
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:58

Umut Kurt’un eşi Melisa İnci’nin yaş günü partisine katılan Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu arasındaki yakınlık aşk dedikodularına yol açtı.

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Snob Magazin’in haberine göre; Bastık ve Kaygılaroğlu önce koyu bir sohbete koyuldu, ardından sarmaş dolaş dans etti. Sonra başka mekâna geçen iki ünlü ismin burada da süren samimiyeti, partiye katılanların da dikkatini çekti.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

DANLA'NIN YENİ CİPİ

Sosyal medyada paylaştığı videolarla şöhreti yakalayan ve son dönemde oyuncu Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemde olan Danla Bilic önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor

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City’s AVM çıkışı milyonluk yeni cipine binen Bilic, özel plaka taktırdığı aracıyla trafikte dikkatleri üzerine çekti.

LONDRA TARZI

Aleyna Tilki, müzik çalışmaları için Londra’ya gitti. Şarkıcı geçen gün sosyal medya hesabında mini kıyafetiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor

Tilki, fotoğrafın altına şu notu düştü: “Yeni şarkım ‘Tanırım İntiharı’nı dinledikçe neler hissediyorsunuz? Londra’dan tüm yorumlarınızı okuyorum. Konserlerde buluşmayı özledim.” Şarkıcının cesur tarzı binlerce beğeni aldı.

 YORUMLARI Tİ'YE ALDI

Berfu Yenenler önceki gün sosyal medya hesabından kalçasıyla ilgili yorum yapanları ti’ye aldı.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor

Yenenler, squat yapmasını öneren takipçilerine eğlenceli bir video çekti. Kalçasına yastık koyan Yenenler, bu komik anları takipçileriyle paylaştı.

TED BUNDY'NİN SON 1 SAATİ

Tiyatro Keyfi’nin sahneye koyduğu “Ted Bundy” oyunu seyirciyle buluşuyor.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor

Orhan Kılıç ve Kemal Başar’ın rol aldığı, Kosta Kortidis’in yazdığı oyun, 11 Kasım’da Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 12 Kasım’da da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.

 

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#Zeynep Bastık#Uraz Kaygılaroğlu#Danla Bilic

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