Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Evliliklerini noktaladılar... Zeynep Bastık ile Tolga Akış tek celsede boşandı!

#Zeynep Bastık#Tolga Akış#Boşanma Davası

ŞARKICI Zeynep Bastık ve menajer Tolga Akış, geçen ay boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Haberin Devamı

 Birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, buna rağmen ayrılacaklarını duyurmuştu. İkilinin boşanma süreçlerine ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Tolga Akış dün resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, 6. Ankara Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandıkları öğrenildi.

Evliliklerini noktaladılar... Zeynep Bastık ile Tolga Akış tek celsede boşandı


‘Hayatımdan çıkmıyor’

Zeynep Bastık ve Tolga Akış, geçen yıl temmuz ayında Alaçatı’da nikâh masasına oturmuştu. Bastık, Akış ile ayrılık kararını sosyal medyadan şu notla duyurmuştu:

Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!"

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Zeynep Bastık ve Edisin dans görüntüleri çok konuşulmuştu... Çok abartıldıZeynep Bastık ve Edis'in dans görüntüleri çok konuşulmuştu... 'Çok abartıldı'Haberi görüntüle

BİZDEN İHANET ÇIKMAZ 

Tolga Akış ise boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep’ten de öyle bir şey çıkmaz.”

Evliliklerini noktaladılar... Zeynep Bastık ile Tolga Akış tek celsede boşandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeynep Bastık#Tolga Akış#Boşanma Davası

BAKMADAN GEÇME!

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu