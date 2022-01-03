Zeynep Bastık ve Edis'in dans görüntüleri çok konuşulmuştu... 'Çok abartıldı'

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2021 yılını değerlendiren Edis, Bastık’ın sorduğu “2021 yılının en abartılmış olayı neydi?” sorusuna yaptıkları dansı gösterdi.

“Bence seninle olan dansımdı. Yeri gelmişken son kez konuşalım bu konuyu” diyen Edis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz. Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten. Böyle magazine alışık değiliz. O saatten sonra haberlerin önünü alamadık ya ilk defa magazini tanıdım. Bir konunun ne kadar abartılabileceğini o zaman gördüm!”

NE OLMUŞTU?

Edis Görgülü ile meslektaşı Zeynep Bastık'ın bir partide samimi şekilde dans ettikleri video sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

ZEYNEP'İN EŞİ BU DURUMA NE DİYECEK!

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İkilinin dans videosuna gelen "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumlarının ardından Tolga Akış sessizliğini bozmuş ve hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçmişti.

Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.



NE DİYEYİM İSTİYORSUN!

"Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş" mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise "Ne diyelim istiyorsun?" karşılık vermişti.

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Tolga Akış, "Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık verin hepimize" sözleriyle, dans videosunu eleştirenlere tepki göstermişti.