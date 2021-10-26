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Zerrin Tekindor: Kadının kuvvetini görmezden gelmeyin

#Zerrin Tekindor#Oyuncu#25. İstanbul Tiyatro Festivali
Zerrin Tekindor: Kadının kuvvetini görmezden gelmeyin

Zerrin Tekindor, tiyatro ve sinemada kadın hikâyelerinin az olmasını eleştirdi: “Kadının algısı, bakış açısı, dünyası, zenginliği bambaşka bir şeydir ve onun kuvvetini görmezden gelirseniz, ciddi bir eksiklik içindesinizdir.”

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ZERRİN Tekindor, Milliyet Sanat’ın yeni sayısı için Hande Sönmez’e verdiği röportajda yeni oyunu “Toz”u anlattı. İlk kez tek kişilik bir oyunda, çok beğendiği bir kadın hikâyesiyle seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını söyleyen sanatçı, hem sinema hem de tiyatro eserlerindeki kadın temsiliyle ilgili olarak şunları söyledi: “Kadın hikâyeleri sayısı hiçbir zaman yeterli ve çeşitli değildi bana göre. Kadının algısı, bakış açısı, dünyası, zenginliği bambaşka bir şeydir ve onun kuvvetini görmezden gelirseniz, ciddi bir eksiklik içindesinizdir. İşin estetiğini, hassasiyetini, derinliğini, duyarlılığını, esprisini kaçırmışsınız demektir.”

ZEKİ, YETENEKLİ, ÇALIŞKAN BİR KADIN

Prömiyerini 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan, oğlu Hira Tekindor’un yönettiği “Toz” oyununda ‘Handan’ karakterini canlandıran Zerrin Tekindor, rolü için de şöyle konuştu: “Handan ne istediğini bilen, çok kuvvetli bir karakter. Kendi seçimleri doğrultusunda hareket etmiş, başkalarının hayatına müdahale etmesine izin vermemiş, zeki, yetenekli ve çalışkan biri. Hak etmediğini düşündüğü bir şey geliyor başına ve her insan gibi bocalıyor. Oyun boyunca da kendi hayatını başa alıp bir daha dinliyor, sonra tekrar sona sarıyor; kaset gibi. Geçmişte üstünü örttüğü şeyleri açabildiği için de kuvvetli ve cesaretli buluyorum onu.”

Pandemide daha iyi anladım

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Pandemi sebebiyle tiyatro sahnesinden uzun süre uzak kalan Zerrin Tekindor, “Toz”la sahneye dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Pandemide dizi ve film çekimlerine devam ettiği için kendisini biraz olsun şanslı hissettiğini dile getiren Tekindor, bu süreçte tiyatroyu ve sahneyi ne kadar sevdiğini daha iyi anladığını da sözlerine ekledi.

Zerrin Tekindor: Kadının kuvvetini görmezden gelmeyin

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#Zerrin Tekindor#Oyuncu#25. İstanbul Tiyatro Festivali

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