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Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını sevgilisiyle kutladı!

Güncelleme Tarihi:

#Zehra Çilingiroğlu#Hülya Avşar#Mürsel Kaya
Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını sevgilisiyle kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:44

Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını önce annesi Hülya Avşar’la, ardından sevgilisi Mürsel Kaya’yla kutladı.

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ÖNCE ANNEYLE YEMEK

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu önceki gün 25 yaşına bastı.

Çilingiroğlu ilk kutlamayı annesiyle Yeniköy’deki bir balıkçıda yaptı.

Mekânda kısa bir süre kalan genç kadın, daha sonra sevgilisinin yanına koştu.

Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını sevgilisiyle kutladı

İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR

Zehra Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı Mürsel Kaya ile Etiler’de bulunan Da Mario adlı restoranda buluştu.

Baş başa yemek yiyen âşıklar, romantik bir akşam geçirdi.

Çilingiroğlu çıkışta sorulara “Her şey yolunda, ilişkimiz güzel gidiyor” yanıtını verdi.

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#Zehra Çilingiroğlu#Hülya Avşar#Mürsel Kaya

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