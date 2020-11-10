Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

Demet Akalın’ın geçenlerde yaptığı “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklaması hatırlatılan Çilingiroğlu, “Aracınız yolda kalırsa bir erkeğe ihtiyaç duyar mısınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hayır, ihtiyaç duymam. Kendim hallederim.”





