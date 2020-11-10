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Haber Giriş: 10.11.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

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Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!
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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Kuruçeşme’de bir benzin istasyonunda görüntülendi.

Demet Akalın’ın geçenlerde yaptığı “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklaması hatırlatılan Çilingiroğlu, “Aracınız yolda kalırsa bir erkeğe ihtiyaç duyar mısınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hayır, ihtiyaç duymam. Kendim hallederim.”

Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam


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