Zayıflama ilacıyla kilo verince tüm söylediklerini unuttu: Beden olumlama yoktur, keşke herkes hep zayıf olsa

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Her ölçü ve her beden için özgürlük sloganıyla podyumların kapıları büyük beden modellere açıldı, eskiden sektörde iş bulmakta zorlanacak oyuncular dizi ve filmlerde başrollere gelmeye başladı.

TÜM ÜNLÜLER BU İLACI KULLANMAYA BAŞLADI

Bu akım giderek güçlenirken biden ortaya çıkan yeni nesil zayıflama ilaçları ise benzer tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı. Kadınların nasıl göründükleriyle ilgili olarak uğradıkları baskılar azalmışken tersine bir dönüşüm başladı.

Büyük beden model olarak ünlenen ve modellik kariyerinde büyük başarıla imza atan Ashley Graham "beden olumlama" akımının sözcülerinde biri... Ünlü model kendi adına çok uğraşıp kazanımlar elde ettiğini ancak sektörün kadınlara kilo baskısı yapmaya devam ettiğini söylüyor

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Gösteri dünyasının birçok ünlü ismi başlarda saklasalar da Ozempic ya da onu benzeri zayıflama iğneleri ve ilaçları kullanarak zayıflama yarışına girdiler. Bu isimlerden biri de yıllardır yer aldığı reaility şovlarla tanınan erkan ünlüsü Heather Gay oldu…

O DA POPÜLER ZAYIFLAMA İĞNELERİNİ KULLANDI, KİLOLARINI VERİNCE TÜM SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU

Heather Gay de fazla kilolarından şikayetçi olup Ozempic kullanarak zayıfladığını itiraf eden ünlüler kervanına katıldı. Kendisini olduğu gibi kabul ettiğini söyledikten sonra ilaçla zayıflayan ünlü isim vücut pozitifliğinin ya da beden olumla denen akımlı yerden yere vurdu.

49 yaşındaki relality şov yıldızı daha önce görüntüsüylşe barışık olduğunu anlatıyordu... Zayıflama ilacıyla bambaşka birine dönüşünce ise "Zayıflık en güzeli, beden olumlama dene şey bir yalandan ibaret" demeye başladı

49 yaşındaki Real Housewives yıldızı, bu açıklamaları yüzünden kendisini olduğu gibi kabul etmekten vazgeçmekle suçlayan kadınlara yanıt verdi ve “Evet aslında kendimi sattım, kendinizi kabul edin bayrağından vazgeçtim” diyerek şaşkınlık yarattı.

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“BEDEN OLUMLAMA BÜYÜK BİR YALAN”

“Beden olumlama büyük bir yalandır. Bunu öğrenmek hayal kırıklığı oldu ama bence zayıf olmak daha iyi. Herkes fazla kilolu olacağına zayıf olsa daha iyi” dediği anlarda programın sunucusunu da şakına çevirdi.

Heather Gay tanıdığı herkesin kilo vermek için ilaç aldığını ve bunun ne kadar harika ve büyülü olduğu konusunda sürekli "övündüğünü" de söyledi. Ünlü ekran yüzü, bu düşüncelere rol arkadaşlarının bile sürekli kendisini kiloları yüzünden aşağılaması ve vücudundan utandırılması yüzünden kapılmıştı.

Heather Gay kendisine karşı tüm tavırların zayıfladıktan sonra değiştiğini ve hayatında ilk kez değer gördüğünü hissettiğini söylüyor

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ÇOK ACI DEYİP GERÇEĞİ ANLATTI: HAYATIMDA İLK KEZ…

Gay "Yine bir başka partiye gidip tüm arkadaşlarımı 20 kilo daha zayıf görmek ve sonra hem onlara hem de hayata küsmek istemedim" dedi ve zayıfladığından beri etrafındaki herkesten daha iyi muamele görmeye başladığını da ekledi.

"İlk kez görüldüğümü hissetmeye başladım. Üstelik süreli televizyona çıkan bir ünlü ve New York Times'ın en çok satan kitaplar listesinde yer alan bir yazar olmama rağmen…İlk kez oyuncu arkadaşlarım ve halk tarafından daha önce hiç değer görmediğim bir şekilde değer görüyordum. Ve bu bana... üzücü geldi." Son bir yılda verdiği kilolarla tamamen yepyeni bir görünüme kavuşan ünlü ekran yüzü bu halinden çok memnun ve artık konuyla ilgili tüm fikirleri de değişmiş durumda...

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ASLINDA TİP 2 DİYABET İÇİN ÜRETİLMİŞTİ

Heather Gay’in son çare olarak kullanamaya başladığı dediği Ozempic son bir yıldır özellikle ABD’de en çok satılan ilaçların başında geliyor. Aslında zayıflama amacıyla üretilmeyen Ozempic Tip 2 diyabet hastaları için kullanılan bir ilaç.





GÖSTERİ DÜNYASI BU ZAYIFLAMA İĞNELERİNİ ÇOK SEVDİ

Kimi uzmanların aksi yöndeki uyarılarına rağmen Ozempic son zamanlarda gösteri dünyasının ünlü yıldızlarının da gözdesi haline gelmiş durumda. Oprah Winfrey, Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Boy George gibi birçok ünlü verdikleri kilolarla dikkat çekmiş; bir süre gerçeği inkar ettikten sonra hepsi bu tür zayıflama iğneleriyle kilo verdiklerini itiraf etmişti.