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Haber Giriş: 10.06.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Yunanistan’a aşk ‘nota’sı

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Yunanistan’a aşk ‘nota’sı
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1 yıldır Yunan DJ Ilias Valeron ile flört eden Aslı Turanlı, Yunanistan’ın pandemiden dolayı Türk vatandaşlarına sınırlarını kapatması nedeniyle sevgilisinden ayrıldı!

Yunan hükümeti, 15 Haziran’dan itibaren sadece koronavirüs salgınından az etkilenen 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıklamıştı. Yunanistan’ın Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkeye kapılarını kapatması büyük tepki çekti.
Aslı Turanlı da bu karara tepki gösterdi. Ilias Valeron’la pandeminin başından beri görüşemeyen güzel sunucu, tepkisini sevgilisine “diplomatik” yoldan gösterdi ve ayrılık kararını açıkladı!

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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