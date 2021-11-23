Yönetmen Pekin Azer, eski eşine 'korona' davası açtı

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Yönetmen Pekin Azer, 6 ay önce anlaşmalı olarak boşandığı Ukraynalı Olena Shelest hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Azer, Gürcistan’a yoga ve meditasyon turuna giden eski eşinin koronavirüse yakalandığını, karantina kurallarına uymayarak kendisinin ve çocuğunun hayatını tehlikeye soktuğunu iddia etti. Savcılık Olena Shelest hakkında soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de 1 ay aleyhine tedbir kararı verdi.

ESKİ EŞ: BANA ŞİDDET UYGULADI

Shelest, karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtiraz dilekçesinde şöyle denildi: “Pekin Azer, müvekkili çocuğuyla görüştürmeye yanaşmamaktadır. Problem budur. Müvekkilin dışarı çıkması yasak olduğu halde Pekin Azer sürekli kavga çıkarmış, sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştır. Yiyecek, içecek bile vermemiştir. Müvekkili dışarı atmış, zorla markete götürmüştür.”