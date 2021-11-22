Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ boşandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Erzurum’da deprem Çevre illerde de hissedildiErzurum’da deprem! Çevre illerde de hissedildi#Deprem
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
CHPli Özkoça tepki: Ben gülmüyorum Terörle mücadeleyi anlatıyorumCHP'li Özkoç'a tepki: Ben gülmüyorum! Terörle mücadeleyi anlatıyorum #Bakan Soylu
Doğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı İlk kez DHAya anlattıDoğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı! İlk kez DHA'ya anlattı#İstanbul
Bakan Dönmezden kış saati açıklamasıBakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması#11.Türkiye Enerji Zirvesi
Ruslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladıRuslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladı!#Koronavirüs
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Aylar sonra keşfedildiDünyanın umutla beklediği haber geldi... Aylar sonra keşfedildi!#Koronavirüs
Avcılarda korkunç olay İntihar sanıldı cinayet çıktıAvcılar'da korkunç olay! İntihar sanıldı cinayet çıktı#İstanbul
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
Mucizevi, sıradışı Skor 1-1ken...'Mucizevi, sıradışı! Skor 1-1'ken...'#Fenerbahçe
Kırmızı alarm Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durumKırmızı alarm! Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun Akılalmaz dolandırıcılık…Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun! Akılalmaz dolandırıcılık… #İzmir
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ boşandı!

#Ahmet Dursun#Asena Demirbağ#Asena Dursun
Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ boşandı

Eski futbolcu Ahmet Dursun ve eşi Asena Demirbağ tek celsede boşandı. Demirbağ, yaptığı açıklamada, ‘Ben bu boşanmaya razı değildim’ dedi.

Haberin Devamı

Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde hazır bulunan ikili, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI!

Boşanmanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu.

Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu açıklamayı yaptı:

“Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm.

Elimden gelen her şeyi yaptım. Benim içim her zaman rahat. Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Ahmet Bey inşallah birlikteliğimiz boyunca… Umarım en iyi şekilde babalığını yapar. Babasız büyüdüm, çok erken yaşta kaybettim. Ben babamı kaybettim, hayatta değildi hayatta olup da bu şekilde olması ayrılması bu kadar kolay olmamalı. Fikir ayrılığı çocuk varken olacak şey değil, bir şey demiyorum…

Haberin Devamı

Çok üzgünüm, çok severek evlendim. Ailemi karşıma alıp evlendim. Ahmet’e çok inandım, güvendim kendimi yarı yolda kalmış hissediyorum çocuğumla. Çok zor süreç, düşünmekten uyuyamıyorum. Sevgi bitebilir, ortada bir çocuk yokken olabilir ama ortada çocuk varken düşünmen gerekiyor. Çocuğum için çabaladım. Çok küçük, keşke biraz büyüseydi de ondan sonra olsaydı bu durum. Çok kırgınım artık bir şey söylemek istemiyorum.”

Gözden Kaçmasın

Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataçtan gün batımı pozlarıÖzge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'tan gün batımı pozları!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Dursun#Asena Demirbağ#Asena Dursun

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz