Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ boşandı!

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Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde hazır bulunan ikili, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI!

Boşanmanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu.

Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu açıklamayı yaptı:

“Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm.

Elimden gelen her şeyi yaptım. Benim içim her zaman rahat. Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Ahmet Bey inşallah birlikteliğimiz boyunca… Umarım en iyi şekilde babalığını yapar. Babasız büyüdüm, çok erken yaşta kaybettim. Ben babamı kaybettim, hayatta değildi hayatta olup da bu şekilde olması ayrılması bu kadar kolay olmamalı. Fikir ayrılığı çocuk varken olacak şey değil, bir şey demiyorum…

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Çok üzgünüm, çok severek evlendim. Ailemi karşıma alıp evlendim. Ahmet’e çok inandım, güvendim kendimi yarı yolda kalmış hissediyorum çocuğumla. Çok zor süreç, düşünmekten uyuyamıyorum. Sevgi bitebilir, ortada bir çocuk yokken olabilir ama ortada çocuk varken düşünmen gerekiyor. Çocuğum için çabaladım. Çok küçük, keşke biraz büyüseydi de ondan sonra olsaydı bu durum. Çok kırgınım artık bir şey söylemek istemiyorum.”