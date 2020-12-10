Yonca Evcimik kendini savundu: Ben söylediklerimden sorumluyum, anladıklarınızdan değil

◊ “Ayıp Şeyler” isimli şarkınız olumlu-olumsuz birçok tepki alıyor. Bunu bekliyor muydunuz?

- Evet, bekliyordum ama bu kadar hızlı değil. Troller sağ olsun!

◊ Projenin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde çıkmış olmasını doğru buluyor musunuz?

- Tam zamanında oldu ama kendiliğinden... Kaldı ki pandemi öncesi hazırdı şarkı. Ancak gelişen olaylar geciktirdi haliyle... İnanması zor ama hadi çıkalım dediğimiz gün 25 Kasım’a denk geldi. Asla kurgu değil...

◊ “Eski şarkılarıyla kalsaydı”, “Bu işe girmeseydi”, “Kariyerini bitirdi” diyenlere yorumunuz nedir?

- Benim hayatım, benim sahnem. Özgür irademle istediğimi yaparım. 40 yıldır çizgimi bozmadan bu sektördeyim. Üstelik Başak burcuyum, 40 kere düşünmeden iş yapmam. Klavye başında kariyer bitirmek bu kadar kolaysa ülkenin çok daha vahim sorunları var, onlara da el atsınlar bir zahmet. Toplumun sosyal problemleri konusunda farkındalık yaratma, tartışmaya açma ve etki yaratma zamanı. Ve memnuniyetle görüyorum ki şarkım bu ortamı yarattı. Gerisi teferruat...

AMACIM FARKINDALIK YARATMAKTI

◊ “Bandıra Bandıra” şarkınız ve o dönem giydiğiniz kıyafetler örnek gösterilerek de eleştirildiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

- Evet, kıyafetlerimi dekolte olduğu için eleştirmişler. “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” demişler. Mahrem deyince akıl nerelere gidiyor, düşünün işte. Bahsettiğim giyim kuşam olsaydı bunu bile bile kendi ayağıma sıkmazdım herhalde. Orada bahsedilen başka şey. Ben giyim kuşamdan bahsetmiyorum. Giyim kuşamım eskiden beri nasılsa hâlâ öyle. Yanlış anlayıp ezbere konuşuyorlar.

◊ Sizce şarkının mesajı istenilen yere ulaştı mı?

- Ulaştı. Amacım farkındalık yaratmaktı zaten. Konuşulsun, tartışalım, kavga edelim ama “çözüm” bulalım, sosyal yaraları saralım. Şarkının adı üstünde “Ayıp Şeyler”. Ayıp olan ne varsa altını çizmek istedim.

Kadın, erkek, hayvan fark etmez...

◊ Cinsiyet ayrımcılığı yaptığınız da söyleniyor...

- Cinsiyet ayrımcılığını yapan ben değil bunu söyleyenler ve yazanlardır.

Doğru ve yanlış erkekte de var kadında da... Birini yazıp diğerini görmezden gelemezdim. Kısacası konuşulup tartıştıkça daha iyi anlaşılacak.

Bir de “Lütfen televizyonlardaki kadın programları ve Sadakatsiz gibi dizilere bir göz atalım” demiştim.

Onu bile anlamayıp diziyi karalıyorum diye yorumlamışlar. Aksine o dizide gerçekler, her şey apaçık işlenmiş, izleyin demek istedim.

RAP’İ DENEYEN İLK POPÇUYUM

◊ Klip ve rap üzerine çok yorumlar var. Siz kendinizi nasıl buldunuz bu çalışmada?

- Rap’e yer veren, deneyen ilk popçuyum. 1994’te “Bandıra Bandıra”, 1996’da “Okey Okey”, 2005’te “Oldu Gözlerim Doldu”... Dinlemeyi çok seviyorum ama söyleme meraklısı değilim. Bu şarkıda böyle ifade etmeyi seçtim çünkü rap’in fıtratında var bu haykırışlar... Yanlış yapmamak adına da işin duayeninden yani en eskilerden Sirhot’tan yardım aldım. İsteyen beğenir isteyen beğenmez. Herkesi mutlu edemezsiniz.



◊ Sosyal medyadakilere ve köşe yazarlarına dava açacağınız haberleri çıktı...

- Hayır öyle bir şey düşünmüyorum. Hatta onlara süreci hızlandırdıkları için teşekkür bile ediyorum.