İşten kovduğu korumasından dudak uçuklatan iddia: Angelina çocukları zehirledi... Babalarına karşı doldurdu!

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Kimi zaman bu boşanma savaşlarına çocuklar da karışır... Bazen taraflar, eski eşlere karşı bu çocukları kullanmakla suçlanır. Eski eşler "Karım ya da kocam çocukları bana karşı dolduruyor" diye şikayet bile eder.



İşte bir zamanların ünlü çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt hakkında da bu türden iddialar ortada dolanıyor.

Bu dudak uçuklatan iddialara göre Angelina Jolie, altı çocuğunun kafasını eski eşi Brad Pitt'e karşı fikirlerle doldurup onları "zehirlemeye" çalışıyor.

BU KEZ ŞATO İÇİN MAHKEMELİK OLDULAR

Bilindiği gibi çiftin uzatmalı boşanma davası, yasal hesaplaşması hala bitmek bilmedi. Her geçen gün de bu konuda birbirinden çarpıcı tanıklıklar ortaya çıkıyor.



Bunlardan biri de Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan bir dava dosyasında yer aldı.

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Belgelerde yer alan iddialara göre Angelina Jolie, Brad Pitt ile çocuklarının arasını açmaya çalışıyor. Bunun için de elinden geleni ardına koymuyor.

Bütün bu iddialar, çiftin mutlu günlerinde birlikte yaşlanmak amacıyla satın aldıkları Miraval Şatosu'yla ilgili davanın belgelerinde ortaya çıktı.

ANGELINA HİSSELERİNİ SATINCA OLANLAR OLDU

Bir zamanların büyük aşıkları Jolie ve Pitt, Fransa'daki bu şatoda alkollü içecek işine girmişlerdi.

Fakat Jolie, boşanmanın ardından hisselerini Rus iş insanı Yuri Sheffler'e satınca Brad Pitt ile bir de bu konu yüzünden mahkemelik oldular.

İşte bu davanın belgeleri arasında Angelina Jolie'nin eski koruması Tony Webb'in konuya ilişkin ifadesi yer yer alıyor.

Zaten bu "Angelina çocukları Brad Pitt'e karşı dolduruyor" iddiası da 2000 ile 2020 arasında Jolie ile çalışan Webb'e ait.

Eski bir İngiliz SAS komandosu olan Webb, Jolie ile 20 yıl boyunca çalıştığını ama sonra işine son verildiğini anlattı.

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JOLIE ÇOCUKLARI BABALARINA KARŞI DOLDURUYOR

Buna gerekçe olarak da ayrılık sonrasında Brad Pitt'in tarafını tutmasını gösterdi. Eski korumanın söylediğine göre kendisiyle birlikte, Pitt'i destekleyen bir başka koruma da işinden oldu.

Tony Webb'in iddiasına göre kendisiyle birlikte işten kovulan meslektaşı ona "Jolie, Brad Pitt'i ziyaretleri sırasında onunla vakit geçirmekten kaçınmaları için çocukları teşvik etmeye çalışıyor. Bunu duydum" dedi.

Jolie'nin asistanı da Webb ve adı açıklanmayan diğer korumaya "Eğer bu konuda konuşursanız Angelina Jolie sizi dava edecek" diye uyardı.

20 YIL ÇALIŞTIKTAN SONRA İŞTEN ATILDI

Hatta Jolie'nin kişisel asistanı ifadesinde "Michael Vieira beni arayarak Pitt ile çocukların velayeti için görülen davalarda tanıklık yapmaktan vazgeçirmeye çalıştı.

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Hatta bu konuda ifade verecek iki kişiyi de bu işten caydırmamı istedi. Ben de ona bu konuda yardımcı olamayacağımı söyledim" diye anlattı.

Onun ileri sürdüğüne göre Angelina Jolie; korumaları aralarındaki gizlilik anlaşmasını gerekçe göstererek duruşmalarda tanıklık yapmamaları konusunda uyardı.

Tony Webb anlattığına göre Jolie ile çalışmaya önce film setlerinde başladı. Sonra da 2012 yılından itibaren tüm ailenin yakın korumalığını üstlendi.

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Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin altı çocuğundan ikisinin babalarına karşı tavırları uzun zamandır gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Önce çiftin Etiyopyalı kızı Zahara, okuduğu okuldaki bir etkinlikte babasının soyadını kullanmayı reddetti. Tam adı Zahara Marley Jolie Pitt olan genç kız kendini "Ben Zahara Jolie" diyerek tanıttı.

Bunun ardından da Vietnamlı oğulları Pax Thien'in bundan birkaç yıl önce yaptığı bir Instagram paylaşımı ortaya çıktı.

BABASINA 'DÜNYA ÇAPINDA PİSLİK' DEDİ

Buna göre Pax Thien, babasının bir Oscar töreni sırasında konuşma yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşıp şu satırları yazdı:

" "Bu dünya çapında pisliğin Babalar Günü kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aşağılık bir insan olduğunu kanıtlıyorsun. Senin yanında korkudan titreyen dört küçük çocuğuna karşı hiçbir empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlayamayacaksın çünkü bunu yapabilecek durumda değilsin. En yakınlarımın hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama gün gelir gerçekler gün ışığına çıkar. Babalar Günü'n kutlu olsun berbat insan" diye yazdı.

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Brad Pitt, Angelina Jolie ile boşanmalarının en gerilimli döneminde bir özel jet yolculuğusırasında en büyük oğl Maddox ile tartıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta Jolie, Pitt'in o sırada Maddox'a şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

Yine iddialara göre Pitt o sırada alkol etkisindeydi. Bundan sonra ise yasal bir soruşturma altına girdi. Ancak "temize "çıktıktan sonra çocuklarına görmesine izin verildi.

Fakat Brad Pitt 2016 yılından bu yana çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi Her ne kadar altı çocuğunu görme izni olduğu hatta bunu yaptığı ileri sürülse de belki de kapalı kapılar ardında onlarla görüştüğü için ünlü oyuncu hiç çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi.