Yine internet trollerinin hedefinde… Selena Gomez kırmızı halıdaki elbisesiyle çok konuşulmuştu: Evet çok kilo aldım, bundan kime ne?

YILLARDIR ADI HEP DRAM VE GÖZYAŞIYLA ANILDI

Gösteri dünyasına çocuk yaşta adım atan ve o günlerden beri adı gündemden hiç düşmeyen Selena Gomez son yıllarda, uzun süre birlikte olduğu sevgilisi Justin Bieber’la ilgili yılan hikâyesine dönen ilişkisi, o hayatından çıktıktan sonra içine düştüğü bunalım, sağlık sorunları ve aldığı kilolarla anılıyor. Yeni yılı yakın arkadaşları Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham’la neşe içinde kutlayan Gomez yeni evlenen bu çifti hiç yalnız bırakmadığı için de tuhaf karşılanmış ve eleştirilmişti.

JUSTIN BIEBER ZAYIF VE MODEL GİBİ GÖRÜNEN KIZLARI SEVİYOR DİYE...

Aralık ayında bir hayranının onun eski fotoğraflarını kullanarak hazırladığı bir videoyla gündeme gelen Gomez, Justin Bieber’la birlikte olduğu yıllar boyunca ne kadar zayıf olduğu hatırlanınca yine dikkatleri üstüne toplamıştı. Hazırlanan klibe üzgün surat emojisiyle cevap veren Selena Gomez; böylelikle Justin Bieber çok zayıf kadınlardan hoşlandığı için sürekli zayıf kalmaya çalıştığı iddialarını da aslında kabul etmiş oluyordu. Zaten Gomez’den ayrılır ayrılmaz bir model olan Hilaria Baldwin’le evlenen Justin Bieber da bu konuda zevkini açık etmişti. SAĞLIK PROBLEMLERİ BİR YANDAN DEPRESYON BİR YANDAN

Jusitn, Selena ve Hailey arasındaki bu aşk üçgeni ve sonrasında yaşananlar çok konuşulmuş; Selena’nın ayrılık acısını bir türlü atlatamadığı ve bunalıma girdiği söylenmişti. Yaşananların üzerinden zaman geçtikçe Selena Gomez’in aslında ayrılık acısından daha fazlasını yaşadığı; ruhsal sorunları bir yana aslında lupus hastalığının yol açtığı çok daha ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ortaya çıkmıştı. 30 yaşındaki yıldız artık hayatına damga vuran Justin Bieber dramasını da sağlık sorunlarını da geride bırakmaya kararlı görünüyor. ALTIN KÜRE'DE SES GETİRDİ AMA

Only Murders In The Building adlı ses getiren dizide başrol oynayan ve bu rolüyle Altın küre adaylığı da alan Selena Gomez artık sektöre adım attığı yıllardaki gibi bir kız çocuğu değil, olgun bir kadın olma yolunda. Özel hayatından çok etkilenen inişli çıkışlı kariyerinde iyi bir ivme de yakalayan güzel yıldız yine de internet ortamında trollerin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Altın Küre törenine bir erkek arkadaş yerine küçük kız kardeşini götüren ve onunla çok tatlı pozlar veren Selena, seçtiği kostümle de çok konuşuldu. Konu elbette dönüp dolaşıp yine Gomez’in fazla kilolarına geldi.

FOTOĞRAFLARI YİNE TROLLERİN HEDEFİ OLDU

Törenden fotoğrafları sosyal medyada sürekli paylaşılan yıldız bir kez daha nefret söylemlerine maruz kaldı ve ‘şişko’ olduğu söylenerek yerden yere vuruldu. Ancak Gomez artık bu duruma çok aldırmıyor olsa gerek, gelen eleştirileri ve çirkin sözleri büyük bir olgunlukla yaptığı açıklamalar yoluyla savuşturdu. Selena Gomez Altın Küre törenine omuzları açık, bol bir göğüs dekoltesi olan, uzun siyah bir Valentino elbiseyle katılmıştı. Elbisenin şarap rengi kabarık kolları yere kadar uzanan bir kuyrukla süslenmiş, hem kollarını bir parça kapatmış hem de düz uzun elbiseye farklı bir hava katmıştı. Kimi moda yorumcuları elbiseyi kaba ve Gomez’in yaşına ve vücuduna uygun bulmasa da asıl eleştiriler yıldızın aldığı kilolar yüzünden gelmişti. ELEŞTİRİLERE INSTAGRAM'DAN CEVAP VERDİ

Instagram üzerinden canlı bir video yayını yapan ve 9 yaşındaki kardeşi Gracie Elliott Teefey’yi de yayına alan Gomez eleştirilere yanıt verdi. “Evet şu anda epey iriyim. Tatil sezonunda çok eğlendim, mutlulukla yiyip içtim ve durum bu.” Sonra yanındaki kardeşine dönen Gomez ona “Ama bu umurumuzda değil, öyle değil mi?” diye sordu ve abla kardeş kahkahalarla gülmeye başladı. Anlaşılan Selena artık kendiyle ilgili özellikle de görünümüyle ilgili nefret dolu yorumlara aldırmamayı ve yoluna devam etmeyi öğrenmiş gibi görünüyor. Hayatında biri olmasa da ödül törenine birlikte gittiği kız kardeşi, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kendine mutlu bir hayat kurmuş ve kariyerine odaklanmış durumda. BİRKAÇ YIL ÖNCE SOSYAL MEDYA HESAPLARINI SİLMİŞTİ

Sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarından çok çeken yıldız geçmişte bu yüzden çektiği sıkıntıları da açık yüreklilikle paylaşmıştı. 2019 yılında internet üzerinden yürütülen linç kampanyalarından artık bıktığını ve böyle yaşayamadığını söyleyen Gomez, telefonundan bütün sosyal medya uygulamalarını sildiğini itiraf etmişti. Kendini sürekli depresyonda hissetmeye başladığını açıklayan yıldız şarkıcı bu durumdan kurtulmanın yolunu sosyal medyayı hayatından tamamen çıkarmakta bulmuştu. ARTIK BU LİNÇLERİ UMURSAMIYOR

Artık tüm bunlara sırt çevirmeyi başaran yıldız, kendisi 20 yaşındayken doğan kız kardeşiyle sık zaman geçiriyor. Onun adeta kendi çocuğu gibi olduğunu söyleyen ve büyümesini izlemenin ne kadar keyifli olduğunu hep vurgulayan Gomez, kardeşiyle sergilediği ALTIN KÜRE töreni görüntülerinden de çok hoşnut ve kendi görünümüyle ilgili söylenenler bir kulağından girip bir kulağından çoktan çıkmış bile.