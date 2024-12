Yıllar var ki onunla bir türlü barışamadı.... Ünlü şarkıcı şimdi annesini toprağa verecek

Haberin Devamı

Bir yandan bu mutlu geleceğe hazırlanırken diğer yandan onu karmaşık duygulara sürükleyen trajik bir olay yaşadı..

Yıllar boyunca iyi geçinemediği "günün sonunda benim annem ve ben onu seviyorum" dediği annesini kaybetti. Şimdilerle bu konuda ağzını bıçak açmıyor.

ANNESİYLE SORUNLARINI YILLARDIR TAM OLARAK ÇÖZEMEDİ

Bu sözünü ettiğimiz kişi ünlü şarkıcı Eminem ya da gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers'ın annesi Debbie Nelson 69 yaşında hayata veda etti.

Eminem ile de diğer oğlu Nate ile de yıllardır gerilim yaşadığı bilinen Debbie Nelson, bir süredir ileri derecede akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Eminem'in sözcüsü People dergisine yaptığı açıklamada acı haberi doğruladı.

Eminem ile annesi Debbie Nelson, çok uzun süredir çalkantılı bir ilişki sürdürüyordu.

Gerginliklerini kamuoyuna da yansıtan Eminem ile Nelson yine de aralarını düzeltmek için çaba gösterdiler. Ama bu konuda kesin bir çözüme de ulaşamadılar.

OĞLUNA DAVA AÇMIŞTI

Eminem, 1999 yılında piyasaya çıkan The Slim Shady adlı albümünde yer alan My Name Is şarkısında annesinden hoş olmayan bir şekilde söz etti.

Bu da Debbie Nelson'ın oğluna karşı yasal işlem başlatmasına neden oldu.

Debbie oğlunun şarkı sözleriyle kendisini karaladığını ileri sürerek 11 milyon dolarlık tazminat davası açtı. 2001 yılında dava sonuçlandı.

Debbie Nelson 25 bin dolar kazandı ama bunun çoğu da avukat masraflarına gitti.

MADDİ DESTEK SAĞLIYORDU AMA İLETİŞİMİ YOKTU: Geçtiğimiz eylül ayından bu yana Nelson'ın akciğer kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu. Nelson'a yakın kaynakların anlattığına göre Eminem annesine maddi olarak destek sağlıyordu. Ancak ne Debbie Nelson ile ne de ailesinin diğer üyeleriyle iletişimi yoktu.

ONU HENÜZ 17 YAŞINDAYKEN DOĞURMUŞTU

Debbie Nelson, şu anda 52 yaşında olan Eminem'i dünyaya getirdiğinde henüz 17 yaşındaydı.

Bebeğin doğumundan kısa bir süre sonra babası Marshall Bruce Mathers onları terk etti.

Her ne kadar uzaktan uzağa birbirleriyle haberleşseler de Eminem ile annesi Debbie Nelson'ın hep çalkantılı bir ilişkisi oldu. Hatta yıllardır doğru dürüst görüşmüyorlar.

Eminem, hayatından esinlenen 2002 tarihli 8 Mile adlı filmde bir tır parkında büyüdüğünü ve annesiyle her zaman gergin bir ilişki olduğunu da gözler önüne serdi

Debbie Nelson, 2008 yılında verdiği bir röportajda oğluyla aralarındaki bu sorunları ve farklılıkları bir yana koymak istediğini belirtmişti. O röportajda Nelson "Ben asla çocuklarımdan vazgeçmem" diye konuştu.

'GÜNÜN SONUNDA ANNEMİ SEVİYORUM'

2013 yılına gelindiğinde Eminem, Headlights adlı şarkıda annesinden özür diledi.

Yakın bir geçmişte verdiği bir röportajda da Eminem "Günün sonunda o benim annem.. Ve ben sırf benim annem olduğu için onu seviyorum" diye konuştu.

Eminem o röportajda her ne kadar gerçekten konuşmuyor olsalar da aralarındaki gerginlik tam olarak bitmese de annesinin neler yaşadığını ve neler yaşıyor olabileceğini daha iyi anladığını itiraf etmişti.

Eğer yaşasaydı Debbie Nelson kısa bir süre sonra oğlu Eminem'in ilk torununu görecekti.

'NEFRET VE KARIŞIK DUYGULAR VAR BUGÜN'

Diğer yandan Eminem'in annesi Debbie Nelson'ın başka bir ilişkisinden dünyaya gelen diğer oğlu Nate de annesinin ölümünden sonra ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Nate, siyah bir zemin üzerine "Nefret ve karışık duygular var bugün" cümlesini yazdı. Bu arada Nate'in de tıpkı Eminem gibi annesiyle çalkantılı bir ilişki yaşadığını hatırlatalım.

Eminem'in üvey kardeşi Nate, henüz sekiz yaşındayken bir yetimhaneye bırakılmıştı. Aradan 8 yıl geçtikten sonra Eminem kardeşini evlat edindi ve nüfusuna geçirdi.