Ünlü şarkıcının büyük mutluluğu... 10 ay sonra ikinci düğün... Kızları birer birer yuvadan uçuyor

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Bu ünlü, bir zamanlar kariyerinin yanı sıra hareketli özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Eminem'in ta kendisi.

Gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers, geçen yıl haziran ayında evlatlık kızı Alaina Scott'ın mürüvvetini gördü. Onu damadı Matt Moeller'e kendi elleriyle teslim etti.

Eminem şimdi de 28 yaşındaki küçük kızı Hailie Jade'i evlendiriyor. Kısa süre sonra altı yıldır birlikte olduğu Evan McClintock ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Hailie Jade, hafta sonunda bir de bekarlığa veda partisi düzenledi.

10 AYDIR EVLİ OLAN ABLASI DA YANINDAYDI

10 ay önce evlenen ablası Alaina ve yakın dostlarıyla lüks bir yat gezintisine çıkan gelin adayı Hailie Jade, önünde uzanan evlilik hayatını kutladı. O sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı genç gelin adayı.

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Gelin arayı Haile Jade, nişanlısı Evan ile 2016 yılından bu yara birlikte. Genç çift geçen yıl nişanlandı. Bu mutlu haberi de sosyal medya hesaplarından paylaştı Haile Jade ile Evan.

Haile Jade, bekarlığa veda partisinde beyaz bikini giydi.





Hailie Jade ile Evan, uzun süredir birlikteler. Sonunda evlenmeye karar verdiler.





BÜYÜK KIZININ DÜĞÜNÜ ÇOK KONUŞULDU

Bu, ünlü şarkıcı Eminem'in sadece 10 ay içinde tanıklık edeceği ikinci evlat düğünü olacak. İlk olarak geçen yıl şu anda 31 yaşında olan kızı Alaina Scott ile Matt Moeller'i evlendirdi Eminem.

O düğün de hem hazırlıklarıyla hem de o anda yaşananlar nedeniyle uzun uzun konuşuldu, gündemde kaldı. Gelin Alaina, mutluluğunu gözler önüne seren sosyal medya paylaşımları yaptı.

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Eminem'in büyük kızı Alaina, Michigan'da bir müzenin bahçesinde evlendi hayatının aşkıyla. Genç çift 125 konuğun önünde birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte kalma sözü verdi.

Mutlu gelin Alaina Scott bu konuda People dergisine şunları söyledi: "Evlenmek, kutsal bir şey ve günlük hayatımızı paylaştığımız insanların da bizim yanımızda olmasını istedik."

BİR FİLMDEN ÇIKMIŞ GİBİ

Genç kadın, People dergisiyle yaptığı röportajda düğününü "Bir filmden çıkmış gibi" diyerek tanımladı. Sonra da şunları söyledi: "Her şeyi planladım. En küçük detayları bile. Köpeklerimiz için kullandığımız, üzerinde 'bizim ebeveynimiz evlendi' yazan peçeteleri de!"

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Alaina'nın anlattığına göre düğünde önce babasıyla sonra da kocasıyla birlikte yürüdükleri koridor 2 bin tane gülle süslenmişti. Ve yine gelinin ifadesiyle ortaya çıkan görüntü "büyüleyiciydi."

GELİNLİK 300 SAATTE HAZIRLANDI

Alaine Scott'ın gelinliğini hazırlayan modaevinden tasarımcı Katerina Bocci de özellikle uzun kuyruğuyla dikkat çeken kıyafetin ayrıntılarını anlattı. Bocci'nin söylediğine göre gelinlik tam 300 saatte hazırlandı. En çarpıcı detayı ise 2 metrelik kuyruğu oldu.

Alaina'ya özel olarak hazırlanan gelinliğin ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlattı Bocci: " Alaina modayı takip eden biri. Bana geldi ve fikirlerini anlattı. Biz de onun fikirlerini hayata geçirdik."

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Bocci gelinliğin en çok dikkat çeken parçası olan kuyruğuna da değindi. Bu kuyruğun el emeğiyle üretildiğini, kat kat tülle oluşturulduğunu anlattı tasarımcı. Ortaya çıkan sonucu da "Müthiş" diyerek nitelendirdi.

Tasarımcının anlattığına göre genç gelinin duvağı da kristal ve taşlarla süslüydü. Bu duvak, gelinin başına, üzerinde gelin ve damadın isimlerinin baş harflerinin bulunduğu bir taç yardımıyla yerleştirildi.

HEM TEYZE KIZLARI HEM DE KARDEŞ

Bu arada iki kız kardeş ile ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı da atlamayalım. Yakında evlenmeye hazırlanan Haile Jade, Eminem ile eski eşi Kim Scott'ın kızı.

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Geçen yıl evlenen Alaina ise Eminem'in eski eşi Kim'in ikiz kardeşi Dawn'un kızı, yani yeğeni aslında.

Dawn kötü alışkanlıkları yüzünden genç yaşta hayata veda edince küçük kızı Alaina hayatta bir başına kald.

O sırada Kim Scott ile evli olan Eminem de karısının yeğeni Alaina'yı evlat edindi ve nüfusuna geçirdi.

Böylece Eminem'in öz kızı Alaina ile aslında onun kuzeni olan Haile Jade de kız kardeş konumuna geldi.

Eminem uzun süre sorunlu ve hareketli özel hayatıyla gündemdeydi. Şimdi 50'li yaşlarının başında gayet ağırbaşlı bir görünüm sergiliyor. Üstelik ikinci kez kayınpeder olmaya hazırlanıyor.