Kızını kendi elleriyle gelin etmişti... Dört ayda bebek haberi geldi... Ünlü şarkıcı 51 yaşında dede oluyor!

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Üstelik bu durum ünlü olsun sıradan olsun herkes için geçerli... 'Dünya gözüyle' torun sevgisini yaşamak belli bir yaşa gelmiş her ebeveynin belki de kendine bile itiraf edemediği hayali.

İşte müzik dünyasının bir ünlüsü şimdi böyle bir mutluluğa hazırlanıyor...

Bir zamanlar çılgın ve çokça sorunlu hayatıyla gündemde yer eden ünlü şarkıcı, son 11 ay içinde art arda iki kızını da evlendirmişti.. Bu yılın mayıs ayında dünya evine giren küçük evladı biraz 'hızlı' çıktı... Henüz dört aylık evli olan genç aşıklar şimdi de bebek sevincini yaşıyor.

Bir başka deyişle ünlü şarkıcı henüz 51 yaşında ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşayacak.

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BİR ZAMANLARIN 'ASİ GENCİ' DEDE OLUYOR

Ardı ardına heyecanlı ve mutlu dönemler yaşayan bu ünlü, şarkıcı Eminem... Gençlik yıllarını epey hareketli geçiren Eminem, artık belli bir olgunluğa erişti... Yakında da ilk torununu kucağına alacak.

Eminem'in geçen mayıs ayında evlenen küçük kızı Hailie Jade ile kocası Evan McClintock, ilk bebeklerini bekliyor. Mutlu haberi önce Eminem öğrendi. Sonra da yeni klibinde bütün dünyaya ilan etti.

Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan Eminem'in Temporary adlı şarkısına çektiği video klipte 28 yaşındaki kızı Hailie Jade de kamera karşısına geçti.

Görüntülerde babasına kalın harflerle büyükbaba yazılı olan bir tişört verdi. Bu şekilde de Eminem'in ilk kez torun sahibi olacağı gözler önüne serilmiş oldu.

Her ne kadar Eminem bu konuda kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraksa da hayranları sosyal medyada ünlü şarkıcıyı tebrik yağmuruna tuttu.

Ünlü şarkıcı Eminem, kızı Hailie Jade'in ilk bebeğini beklediğini Temporary adlı şarkısı için çektiği video klibiyle hayranlarına duyurdu.





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KIZI DA SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Eminem'in bir Instagram fenomeni olarak tanınan 28 yaşındaki Hailie Jade Scott, uzun süredir birlikte olduğu Evan McClintock ile evlendiğini, 20 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Hailie, o paylaşımda da mutluluğunu satırlara döktü.

Beyaz gelinliği içinde mutluluktan kelimenin tam anlamıyla uçarken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gözyaşları, kahkahalar ve gülücükler. Çok büyük bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularını.

Çiçeği burnunda kocası Evan'ın ve kendisinin, aile, arkadaş ve yakınlarından gördükleri ilgi ve sevgi nedeniyle büyük bir şükran duygusu hissettiklerini de satırlarına ekledi mutlu gelin.

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SADE VE ÇOK ŞIK BİR GELİNLİK GİYDİ

Eminem'in eski eşi Kim Scott ile evliliğinden dünyaya gelen biyolojik kızı Haile, düğünü için askısız bir gelinlik seçti.

Gelinliğin bir kısmı genç kızın bedenini sararken etek kısımları ise kat kat ve kabarıktı. Genç gelin, bu büyük gününde saçını sade bir şekilde topladı ve görünümünü de uzun duvağıyla tamamladı. Damat ise klasik siyah bir takım elbise giydi.

Gelinin babası Eminem de Haile'nin düğünü için her zamanki spor kıyafetlerinden vazgeçip takım elbise giydi. Üstelik düğününde kızını kollarının arasına aldı ve beyaz güllerle süslenmiş pistte onunla dans bile etti.

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Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.

KÜÇÜK KIZINDAN 11 AY ÖNCE DE EVLATLIK KIZINI EVLENDİRMİŞTİ

Eminem'in geçen yılın haziran ayında evlenen büyük kızı Alaine Scott da törende kardeşinin mutluluğuna ortak oldu. Kocasıyla birlikte düğünde ev sahipliği görevini üstlendi.

Alaine de geçen yıl Matt Moeller ile hayatını birleştirdi. Kendisi bu konuda daha tecrübeli olduğu için de kız kardeşine düğün hazırlıkları öncesinde de yardım elini uzattı.

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Bu arada ilginç bir ayrıntıyı da atlamayalım...

Geçen hafta sonu evlenen Haile ile Alaine, hem teyze kızı hem de yasal olarak kardeş. Bunu biraz daha açalım.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu ilk kez dede oldu... Torununu kucağına alır almaz gözyaşlarına boğuldu Haberi görüntüle

HEM TEYZE KIZI HEM KARDEŞ

Alaine, Eminem'in o dönemde evli olduğu Kim Scott'ın ikizinin kızı aslında. Fakat annesi genç yaşta kötü alışkanlıkları yüzünden hayata veda edince onu teyzesi Kim ile eniştesi Eminem sahiplendi.

Ünlü şarkıcı onu nüfusuna geçirdi ve soyadını verdi. Böylece aslında biyolojik olarak iki kuzen olan Alaine ile Hailie, birbirlerinin kardeşi olarak büyüdü.

Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.