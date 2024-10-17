Yıllar sonra platonik aşkından çocuk sahibi bile olmuştu...Şöhreti onu ölümün elinden kurtaramadı

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Özellikle de hayata veda edenler, milyonların tanıdığı, hayranlık duyduğu ünlüler olduğunda... Hele bu ünlü gencecik yaşında trajik bir şekilde hayata veda etmişse o zaman şaşkınlık da üzüntü de ikiye katlanır.

Dünya dün geceden itibaren tam da böyle bir ölümün yarattığı şok içinde. Bir müzik yarışmasıyla daha çocuk denecek yaşta adını duyuran, grup arkadaşlarıyla birlikte bir anda şöhretin zirvesine çıkan genç şarkıcı henüz 31 yaşında hayatını kaybetti çünkü.

KAMERA KARŞISINDA ÇOCUKLUKTAN ÇIKIP YETİŞKİNLİĞE GEÇMİŞTİ

Hem de akla hayale gelmeyecek kadar trajik bir şekilde bu dünyadan göçüp gitti genç şarkıcı.

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Henüz 31 yaşında ölümüyle milyonları yasa boğan bu ünlü Liam Payne.

One Direction adlı müzik grubuyla tanınan, o sayede şöhreti bulan Payne, Arjantin'de kaldığı otel odasında üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Bu haber duyulduğunda da onun kamera karşısında çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçişini uzaktan takip eden hayranları da kelimenin tam anlamıyla büyük bir yasa büründü.

Payne'in kamera karşısında büyüdüğünü söyledik... Bu kesinlikle abartı değil.

ERKEN DOĞDU SAĞLIK SORUNLARI BİTMEK BİLMEDİ

Tam adıyla Liam James Payne'in yaşam öyküsü 29 Ağustos 1993 günü İngiltere'nin Wolverhampton kentinde başladı. Bir bebek hemşiresi olan Karen ile tesisatçı Geoff'un, iki kız çocuğundan sonra dünyaya gelen tek oğluydu.

Liam, aslında doğması gereken zamandan üç hafta erken dünyaya gelmişti. Bu yüzden de sağlığı pek yerinde değildi. Dört yaşına kadar sürekli olarak hastanelere gitti, testlere girdi, doktor ziyaretleri yaptı. İşte böbreklerindeki sorun da o zaman ortaya çıktı. O zamana kadar da bu sorun hiç peşini bırakmadı.

Hatta son sevgilisi Kate Cassidy ile birlikte, aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamak için gittikleri İtalya'da böbrek sorunu nüksedince hastanede tedavi görmek sorunda kaldı.

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GENÇ YAŞTA SANATA YÖNELDİ

Liam 12 yaşına geldiğinde boks dersleri amaya başladı. Bunun da bir amacı vardı elbette. Okulda diğer çocukların zorbalığına uğruyordu. Bu dünyadaki ilk yılları zorluklar içinde geçen Liam Payne, bu arada doğduğu yerde bulunan okulda müzik teknolojileri eğitimine baladı.

Onun yolunun One Direction ile kesişmesini sağlayan da bu oldu zaten. Liam Payne'in hayat yolu müzikle, notalarla ve şarkı sözleriyle çizilmişti atık.

Gösteri dünyasıyla ilk tanıştığında ise sadece 12 yaşındaydı Liam Payne. O sırada br tiyatro grubunua katılmıştı. Sonra Payne'in TV serüveni geldi… Önce 2008 yılında X Factor'de seçmelere katıldı. O sırada 14 yaşındaydı. O dönemde yarışmanın jürisi Simon Cowell, Cheryl Cole, Danni Minogue ve Louis Walsh'dan oluşuyordu.

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O jüride bulunan Cheryl Cole ile yolları yıllar sonra bir kez daha bambaşka bir şekilde kesişecekti zaten.

'ŞİMDİ GİT... İKİ SENE SONRA GEL'... ŞÖHRETLE RANDEVU

O yarışmada Frank Sinatra'nın Fly Me To The Moon adı şarkısını seslendirdi ama elemeleri geçemedi. Fakat yarışmanın yapımcısı olan Simon Cowell ona iki sene sonra tekrar gelmesini söyledi.

Tam da öyle oldu, Payne 2010 yılında programa tekrar döndü. İşte orada kendisini ve bütün grup üyelerini şöhrete kavuşturan One Direction fikri ortaya çıktı.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, and Zayn Malik ile birlikte gençliği kırıp geçiren One Direction grubunu oluşturdular Simon Cowell'ın önerisiyle. Sonra da belki kendilerinin bile beklemediği büyük bir başarıya imza attılar.

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PLATONİK AŞKI CHERYL İLE YILLAR SONRA SEVGİLİ OLDU BİR DE BEBEK YAPTI

İşte Liam Payne'in çocukluktan yetişkinliğe kameralar karşısında geçişi bu şekilde oldu.

Katıldığı yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunan Cheryl Cole ise daha o sıralarda onun platonik aşkıydı.... Aralarında dokuz yaş fark olan Cheryl Çole ile Liam Payne yıllar sonra sevgili oldular hatta şimdi ortak bir çocukları bile var.

Daha önce futbolcu Ashley Cole ile evli olan sonra da Jean Bernard Fernandez Versini ile kısa süren bir evlilik yaşayan Cheryl da tıpkı Payne gibi bir müzik grubu sayesinde adını duyurmuştu.

Payne'den 9 yaş büyük olan Cheyl ile genç müzisyenin aşkı 2016 yılında başladı. O dönemde çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Liam Payne, Girls Aloud müzik grubuyla tanınan Cheryl'e karşı platonik aşk besliyordu.

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UZAKTAN AŞK GERÇEĞE DÖNDÜ

Cheryl, Ashley Cole ile evliyken Liam Payne, henüz 17 yaşındaydı. Ama güzel şarkıcıya uzaktan uzağa aşık olmuştu. Sonra kader onları, Payne'in yarışmacı, Cheryl'in de jüri üyesi olduğu X Factor adlı yarışmada bir araya getirdi.

Liam zaten platonik bir aşk beslediği güzel kadına anında aşık oldu. Fakat o sırada Ashley Cole'dan boşanma aşamasında olan Cheryl bu durumu çok ciddiye almadı. Hatta sonra 2014 yılında Fernandez Versini ile ikinci evliliğini yaptı. Ama bu bile Payne'in ona olan aşkını azaltmadı.

BEBEKLERİ BİLE OLDU AMA AŞK İKİ YILDA BİTTİ

2016 yılında Cheryl, ikinci eşinden de boşanınca Liam Payne bir kez daha şansını denedi ve bu kez genç kadının kalbini kazanmayı başardı. Payne, yıllarca beklediği Cheryl'i öylesine seviyordu ki ondan 9 yaş genç olmasına rağmen aşık olduğu kadını mutlu etmek için elinden geleni yaptı.

Her ne kadar Cheryl'in annesi, iki evliliğinde de başarısız olan kızının bu ilişkisini onaylamasa da çift, Bear Grey adını verdikleri bir çocuk sahibi oldu. Mutlu giden ilişkileri bebeğin doğumundan sonra değişti. Sonunda da çift yol ayrımına geldi ve birbirlerinin hayatından çıktı.

Liam Payne ile yıllarca uzaktan sevdiği, sonunda da gerçekten aşk yaşadığı Cheryl'in ilişkisi 2018 yılında bitti. Aşkları çok konuşulan çift durumu ortak bir açıklama ile duyurdu. Aile olarak birbirlerini sevdiklerini belirten Payne ile Cheryl, oğullarının geleceği için aralarındaki dostluğu sağlam tutacaklarını belirtti.

Payne ile bir zamanlar platonik aşkı olan Cheryl'ın ilişkisinden Bear adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Bear artık 7 yaşına geldi.

Liam Payne, Maya Henry ile de bir gönül ilişkisi yaşamıştı... Genç kadın, ölüm haberini alınca kelimenin tam anlamıyla şoke oldu.

ÖZEL HAYATI HEP GÜNDEMDEYİ: Liam Payne, hayatı boyunca gencecik yaşında şöhreti bulan herkesin yaşadıklarını yaşadı. Sadece Cheryl Cole değil bütün aşkları magazin gündeminde ilk sıralara yükseldi hep. Son olarak kendisi uğruna ülkesi ABD'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen Kate Cassidy ile birlikteydi Payne. Hatta onun bu ilişkisi hayranlarının da tepkisini çekmiş sosyal meryada büyük gürültü koparmıştı.





'SENİNLE SEVDİĞİ İÇİN DEĞİL, PARAN İÇİN BİRLİKTE'

Bir takipçisi Liam Payne'e direkt mesaj gönderdi ve sevgilisi Kate Cassidy'nin, onunla sadece milyonlarca sterlinlik serveti için birlikte olduğunu yazdı.

Bu mesaja öfkelenen Liam Payne de bir ekran görüntüsü aldı ve onu Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı. Sonra da kendisine ve sevgilisine yönelik bu internet şiddetine yanıt verdi.

Payne, sosyal medyadan paylaştığı yanıtında şunları yazdı: " Şunu belirtmem gerekir ki bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama ben Kate için duyduğum aşkı daha önce hiç kimse için hissetmemiştim. Birbirimizi daha iyi insanlar yapıyoruz."

'PARAMI İSTİYORSA HEPSİNİ ONA VEREBİLİRİM'

Liam Payne, sevgilisine yönelik "kendisini sevmediğini, sadeCe parası için onunla birlikte olduğu" iddialarına yanıtını şöyle sürdürdü: "Eğer sadece param için benimle birlikte oluyorsa, hepsini ona verebilirim." Liam Payne, hayatında ilk kez kendisi olduğu için mutlu olduğunu ve bunun paha biçilemez olduğunu da ekledi.

Payne ile Cassidy kısa bir ayrılık süreci yaşadı. Genç kadın memleketi ABD'ye döndü. Ama çift sonra tekrar barıştı.

GRUBUN SERÜVENİ DE KISA SÜRDÜ

2010 yılında Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles ve Louis Tomlinson ayrı ayrı olarak yarışmaya başvurmuşlardır ancak erkekler kategorisinde her biri ayrı ayrı başarısız oldu.

Daha sonra konuk jüri üyesi Nicole Scherzinger'in önerisiyle beşi 23 Temmuz 2010'da bir araya getirilerek bir grup oluşturuldu ve bu beş genç yarışmacı gruplar kategorisinde yarışmaya başladı.

Grup yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmanın finalinden hemen sonra yarışmayı kazansalardı kaydedilecek olan şarkıları "Forever Young" internete düştü. Aniden ünlenen grup gerçekten de büyük bir sükse yaptı.

Fakat 2015 yılında, üyelerin müzik kariyerlerine aynı ayrı devam etme kararı nedeniyle dağıldı.