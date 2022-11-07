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Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiye'nin en meşhur ismi oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Meryem Uzerli#Muhteşem Yüzyıl#Almanya
Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 12:04

İlk dizisinde adını milyonlara duyuran güzel oyuncu çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

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Bir süredir Almanya'da yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını yayınladı. Uzerli, nostaljik paylaşımına, "geçmiş zaman" notunu düştü. 

Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına adeta geçmişe götürdü. Yıllar önce çekilen çocukluk ve gençlik fotoğraflarını paylaşan 39 yaşındaki Uzerli, gönderisine; "geçmiş zaman" notunu düştü. Ünlü oyuncunun kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

'Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan Uzerli bir anda Türkiye'nin en tanınmış oyuncuları arasına girmişti. Tükenmişlik sendromuna yakalanan Uzerli daha sonra diziden ayrılma kararı almıştı. 2014 yılında kızı Lara'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu, 2021 yılının ocak ayında ikinci kızı Lily Koi kucağına almıştı.

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Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

Oyuncu Meryem Uzerli, son yıllarda Almanya-Türkiye arasında mekik dokuyor. Uzerli'nin en büyük destekçisi ailesi...
Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


YILLAR ONLARI ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Magazin dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bazılarını tanımak mümkün olmasa da bazıları bir bakışı, bir gülüşü ile hemen kendisini ele veriyor. İşte şimdilerde milyonlarca insanın yakından takip ettiği ünlülerin zaman içindeki değişimleri!

Bu küçük kız şimdi 44 yaşında... 

2014’te Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan oyuncu Doğa Rutkay, 2018’de ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim’i kucağına almıştı.

44’üncü yaşına basan ünlü oyuncu, doğum gününü çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Rutkay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Burada 4, şimdi 44 yaşındasın Doğa. Şimdi çok uzun yollar gitmiş olmanın tuhaf yorgunluğunun dışında, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu var. Çok şey değişti, o deniz kenarında, mor deniz kabuklu elbisen uçuşurken rüzgar karşısında, kahküllerin ve çekik yavru gözlerinin hüznü arasında ama hiç değişmemiş olan şeyler de var. Kafası hala karışık bir tipsin mesela.

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Hep neşelisin ama bir şekil için içine sığmıyor. Onca telaşe ve üzücü durumlarda bile bir yolunu bulup, parmağını aydınlıktan uzatıyorsun. İlk günün heyecanıyla seviyorsun herkesi, yarınlar yokmuşçasına anlatışların ve kendi sesinden aşırı yoruluşların hala bitmedi.

İşe güce koşturuyorsun… ‘Çok yoruldum artık yeter!’ dediğin an çoktan trafikte coşa coşa başka bir işine gidiyorsun. Söylenme huyun var ama birkaç̧ saniye sürüyor. Hayatı saçlarından çekip yaşamayı başardın. İki tane mis gibi yavrun var. Oğlun aynısı, tıpkısı sen!

Bam bam, totosuyla dağları deviriyor. Kızın çok şükür babasına çekti. Sana nazaran daha zarif ve sakince yaklaşıyor mevzulara. Yavrularında şimdi bu fotoğraftaki sen gibi 4 yaşında!

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Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

Birlikte sevgiyle yoğrulup büyüyorsunuz. İçinde meğer ne çok şefkat, sevgi, sabır, azim, mücadele yetileri varmış ha Doğa? ‘Ne işe yarayacak?’ der dururdun zaman zaman.

Şimdi hepsini birer süper güç olarak kullanıyorsun. Kirlenmemiş, masum kalabilmiş, yüreğinin her köşesi yavruların için liman oldu. İyi ki doğmuşsun! Sana çok kızıyorum bazen, çok hırpalıyorum biliyorum. Ama affet böyle gelişiyor insan, kendinin farkına varıp, kurcaladıkça, şüphelendikçe, meraklandıkça çalışıyor kafa.

Ve bizim bu sağlıklı kafaya ihtiyacımız var! İyi ki doğmuşsun, iyi ki başardıklarının yanında bir o kadar da başaramadıkların var. Kendini sevmeye, sevdiklerini daha da çok sevmeye, karşılığında da her yeni günüme, her sabah ömrüme açan çiçeklerime şükürler olsun. Hoş geldin 44, hoş geldin Doğa.”

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Ünlü şef çocukluk fotoğraflarını paylaştı: En çok hangimiz değiştik?

MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna yıllar öncesine gitti... İtalyan şef, kendisinin yanı sıra Somer Şef'in ve Mehmet Şef'in çocukluk fotoğraflarını paylaştı. 

Takipçilerine 'Çoculuk fotoğraflarımıza baktığınızda sizce hangimiz daha çok değiştik?' diye sordu. 

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

Danilo Zanna - Mehmet Yalçınkaya - Somer Sivrioğlu

'BİR ZAMANLAR ANKARA'

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, çocukluk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

Say, fotoğrafın altına "Ankara 1975" notunu düştü...

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'1979 KASIMPAŞA'

Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş...

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

Mehmet Ali Nuroğlu. Nuroğlu, fotoğrafı '42' notu ile paylaştı. Baba Mehmet Ata Nuroğlu altına "1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi, bir gün sonra Ağrı Patnos'a dönüşüm" notunu düştü.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK 

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, .çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Teyzesinin kucağında çekilen fotoğrafına 'Tantelerin tantesi... Anne yarısı... Bazen ötesi ve Esra' notunu düştü.

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

2006 yılında Avrupa Yakası'nda minicik bir rolle ekran serüveni başlayan Esra Dermancıoğlu 2010 yılında yayınlanan ve fırtınalar estiren Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes Yenge' karakteri ile tanındı. 

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

CİO'NUN KÜÇÜKLÜĞÜ

Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Ceyhan'ın fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

STAR MISIN ARKADAŞ?

İbrahim Büyükak, 29 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

TESCİLLİ GÜZEL

 2007 Türkiye Güzeli Selen Soyder çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına '1993' notunu düştü...

 BİR YANINDA BABANNE BİR YANINDA DEDE

Babaannesi ve dedesiyle bayram pozu veren bu küçük adamı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi Emre Aydın...

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Ünlü rock'çı siyah beyaz fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

BUFFON HAYRANI

Dönemin modasına uyup saçlarını uzatan bu delikanlı Berkay Ateş...

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Ünlü oyuncu bu fotoğrafı "18 yaşındaydım. Kaleciydim. Gianluigi Buffon hayranıydım.Hala hayranıyım." notu ile paylaştı.

GAMZELER ELE VERDİ

Çizgili kazak altına ekoseli gömlek... Altın saçlı bu çocuğu gamzeleri Murat Dalkılıç'ı hemen ele veriyor...

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Dalkılıç, yıllar öncesine ait fotoğrafı "Küçüklük fotoğraflarım çıkıyor meydana bu aralar... Bunu hatırlamıyorum bak" notu ile Instagram'da paylaştı...

'EN FAZLA 3-4 YAŞLARINDAYIM'

Elinde çatal, önündeki meyve dolu tabağı bitirmek için uğraşa bu küçük kız 'Süper Baba' dizisiyle hafızamızda unutulmaz bir yer edinen oyuncu Sevinç Erbulak...

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Erbulak fotoğrafın altına "Meyve tabağındaki yeşil üzümlerin bir topluluk, kalabalık bir aile olduğunu düşünenler ve onları çiğnemeden yutmaya çalışanlar burada mı ? Bir kişi bile olsa yeter. Şu an hatırladığım bu his beni turuncu oda takımımın yepyeni olduğu yıllara kadar götürdü. Herhalde 3-4 yaşlarında olmalıyım en fazla. Evin tamamı siyah kahverengi kırçıllı halı kaplı, kedim Prenses’in tüyleri halıda gözükmüyor, annem bana uyanır uyanmaz meyve tabağı getiriyor; pötibör bisküviye de aşığım yılları yani..." notunu düştü.

Erbulak kedili fotoğrafı ise "Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz. Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak. Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış. Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice. O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet. Her nereden bakıyorsan şu an hepimize. Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin" notu ile paylaştı.

BÜYÜDÜ, DÜNYANIN EN GÜZELİ OLDU

Omuzlarına dökülen ıslak saçları... Genç kızları aratmayan pozu... Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2,5 yaşında ve yaşayacaklarından habersiz olan plajın en havalı kızı Azra Akın!

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Tescilli güzel, yıllar öncesine ait fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı

ANNE KUCAĞINDA BALKON POZU

Annesinin kucağında, balkon pozu veren bu minik bebek şarkıları ile müzik piyasasına yön veren Serdar Ortaç.

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Serdar Ortaç, yıllar önce çekilen aile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ortaç bu fotoğrafın altına "Babaanne, dede, halalar, amca bütün aile... En önde ben amcamın kucağında" notunu düştü.

ŞİMDİ 3 ÇOCUK ANNESİ

Perçemler, kırmızı fiyonk tokası ve kırmızı ayakkabıları ile kendinden emin objektife gülümseyen bu küçük kız çocuğu Türkiye'nin tescilli güzeli ve şimdilerde 3 çocuk annesi olan Pınar Tezcan!

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Tezcan yıllar önce çekilen fotoğrafını "1982...Yaş 6... Anaokulu. Pek süslü püslü" notu ile Instagram'da paylaştı.

15 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ

Etrafında olan bitenden bihaber bu minik kız çocuğu müzik dünyasında fırtınalar estiren Sıla Gençoğlu'nun ta kendisi!

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Sıla Gençoğlu bu fotoğrafı "Maziden sarı kostümümle, annemin kucağından sesleniyorum." notu ile Instagram'da paylaştı. Gençoğlu'nun paylaşımı 15 dakikada 15 bin beğeni aldı"

TEŞEKKÜRLER MERSİN!

Elinde plaket, yüzünde yarışı kazanmanın haklı gururu... Fotoğraftaki genç adam Mahsun Kırmızıgül...

Yıllar sonra gelecek şöhretten habersizdi... Bir anda Türkiyenin en meşhur ismi oldu


Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin.

 

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#Meryem Uzerli#Muhteşem Yüzyıl#Almanya

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