Yıllar sonra bir ilk... Ünlü oyuncu sevgilisi ile el ele görüntülendi

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Ünlü oyuncu Yiğit Özşener uzun yıllar sonra ilk kez sevgilisiyle objektife takıAldı. Özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşıyla Kurtuluş’ta el ele yürürken Snob Magazin tarafından görüntülendi. Güneşli havayı fırsat bilen çift yürüyüşün ardından Nişantaşı’nda bir mekâna geçerek baş başa kahvaltı yaptı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

39. YAŞINI KUTLADI

Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 39’uncu yaşını annesi Gül Sunal’ın düzenlediği partiyle kutladı.

Kendisi için özel hazırlanan pastasıyla annesi ve abisi Ali Sunal’la poz veren oyuncu, “Dünden beri ailemden, dostlarımdan, öğrencilerimden, velilerimden ve sevgili takipçilerimden gelen mesajlar, videolar sayesinde muhteşem bir doğum günü geçirdim, teşekkür ederim” dedi.

KAR TATİLİ

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Merve Oflaz kız arkadaşlarıyla kayak tatiline çıktı.

Kartalkaya’daki Kaya Palazzo’da kalan ünlü oyuncu önceki gün yakın dostu Dila Tarkan’la karlar altında çekilen karesini Instagram hesabına yükledi.

BİKİNİLİ POZ

Oğullarıyla birlikte Bali’ye yerleşen Irmak Ünal sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünal önceki gün Türkiye’den gelen dostlarıyla sahile gitti ve bikinili fotoğraflarını Instagram hesabının hikâye bölümünde takipçileriyle paylaştı.

İDDİALI SİMGE

Simge Sağın hafta sonu Jolly Joker Vadistanbul ve Jolly Joker Kıyı İstanbul’da konser verdi.

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Şarkıları kadar iddialı tarzıyla da dikkat çeken ünlü popçu konserden karelerini “Harika geçen iki İstanbul konseri. Sizi çok seviyorum” notuyla Instagram hesabına yükledi.

SADECE GÜZEL DEĞİL, AÇIM

Zuhal Olcay önceki akşam Florya’daki Hayal Kahvesi’nde sahneye çıktı.

Yaptığı özel bir diyetle kilo veren ünlü sanatçı, “Çok güzelsiniz” yorumu yapan bir dinleyicisine “Sadece güzel değil bir de açım, rejim yapıyorum” deyince salon kahkahaya ve alkışa boğuldu.