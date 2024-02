Yıllar geçiyor o bir türlü yaşlanmıyor... Bu tatlı kız artık büyük bir yıldız!

Haberin Devamı

YAŞLANMAYAN GÜZEL 55. DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Finalinin üzerinden bile uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ dünyanın en sevilen dizilerinden olan Friends’in yıldızı olarak hayatlarımıza girmişti.

Jennifer Aniston’ın kariyeri yolculuğu dizideki tüm rol arkadaşlarından çok daha başarılı oldu. Hollywood’da çok izlenen romantik komedilerden, ekrana milyonları çeken dizilere kadar oynadığı her yapımda adeta yıldızlaştı. Jennifer Aniston ilerleyen yaşına rağmen koruduğu gençliği, enerjisi ve çok beğenilen stiliyle yıllar içinde adeta bir efsane haline geldi

HAYRANLARINI GEÇMİŞTEN BUGÜNE BİR YOLCULUĞA ÇIKARDI

Güzel yıldız video haline getirdiği bir dizi fotoğraf paylaşarak 55. doğum gününü kutladı. Aniston, bazıları çocukluk ve gençlik yıllarından kalma düzinelerce fotoğrafı paylaşırken hayatı için “minnettar” olduğunu söyledi.

Jennifer Aniston ünlü ABD’li şair Stanley Kunitz'in “Birçok hayattan geçtim, bazıları benim hayatımdı ve ben eskiden olduğum kişi değilim, yine de varlığımın bir ilkesi varlığını sürdürüyor ve ben bu ilkeden sapmamak için mücadele ediyorum” dizlerini de paylaştı.





YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Son zamanlarda başrolünde yer aldığı The Morning Show dizisindeki cesur sahneleriyle konuşulan Jennifer Aniston yıllardır geçen yıllara nasıl meydan okuyup, nasıl yaş almasına rağmen yaşlanmamayı başardığıyla ilgili sorulara maruz kalıyor.

Jennifer Aniston artık aşkta yaşadığı hayal kırıklıklarını, anne olamayışıyla ilgili yıllar boyu yaratılan yaygarayı geride bıraktı. Yalnızlığını kucaklayan yıldız oyuncu kendini kariyerine, başarılı girişimcilik maceralarına ve herkesi şaşkına çeviren gençlik ve güzellik reçetelerine verdi. Jennifer Aniston doğum günü paylaşımında çocuklukve genç kızlık fotoğraflarına da yer verdi... Bu aslında bir yandan da yıldız oyuncuya yıllardır sorulan estetik sorularına bir cevap gibi... Çünkü Aniston'ın yüz hatlarında hiçbir belirgin değişiklik olmadığı çok açık

ARTIK NASIL GÖRÜNDÜĞÜYLE DEĞİL NASIL YAŞADIĞIYLA İLGİLENİYOR

Gençliğini korumak için estetik yaptırıp yaptırmadığı yıllarca çok konuşulan Jennifer Aniston, artık sosyal medya hesabından verdiği makyajsız pozları, saçındaki beyazları saklamadan çektiği fotoğraflarla Instagram takipçilerinin karşısına çımasıyla da son zamanlarda çok konuşuluyor.

Geçmiş yıllarda genç ve zayıf görünmek için bedenini çok hırpaladığını itiraf eden Jennifer Aniston artık yaşının getirdiklerini kabullenmiş durumda ve kendine nazik davrandığını söylüyor. Ancak yine de bir egzersiz bağımlısı olduğunu itiraf ediyor ve her gün sporunu yapmayı asla ihmal etmiyor.





ONU HEP TERK EDİLEN MUTSUZ KADIN GİBİ GÖSTERDİLER…

Oyunculuk kariyeri kadar yaşadığı aşklar ve yaptığı evliliklerle de her zaman gündem olan Aniston, hâlâ Brad Pitt’le yaptığı evlilikle anılmaya da devam ediyor. 2000’de evlenip 2005’te ayrılan eski eşler, Pitt’in bu evlilik biter bitmez hemen Angelina Jolie’nin kollarına koşmasıyla gündem olmuşlardı.

2015’te Justin Theroux’yla evlenen, 2 yıl sonra da boşanan Jennifer Aniston yıllar boyunca “Brad Pitt’in Angelina uğruna terk ettiği”, üzgün, kırgın, yalnız kadın imajından kurtulmak için çaba gösterdi. Aradan geçen uzun yıllara ve bitmeyen söylentilere rağmen bir kırgınlığı olmadığını söyleyen güzle yıldız Brad Pitt’le de hâlâ iyi dost.

Jennifer Aniston 2022'nin kasım ayında babasını, 2023'ün ekim ayında da yakın dostu Matthew Perry'yi kaybetti

BİR YILDA İKİ BÜYÜK KAYIP

2023 yılı Aniston’ın kariyeri açısından iyi geçmiş ancak yaşadığı büyük kayıplarla sarsılmıştı. Friends dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Matthew Perry’nin geçen yıl 28 Ekim’de, henüz 54 yaşındayken hayatını kaybetmesi tüm dünyadaki hayranları gibi yakın dostu Aniston’ı da yıktı.

Perry, Aniston’ın bağımlıkla savaşında ona en çok destek veren kişi olduğunu, kendisini arayıp sormayı asla ihmal etmediğini ve hep el uzattığını özellikle belirtmişti. Jennifer Aniston, yakın dostunu kaybettikten sonra büründüğü sessizliği haftalar sonra bozmuş ve Instagram hesabından “Onun ölümü çok derin bir kesik gibi canımı yakıyor, Matty'mize veda etmek zorunda kalmak bana daha önce hiç yaşamadığım şeyler yaşattı” demişti. Formunu nasıl koruduğu yıllardır merak edilen Jennifer Aniston tam bir egzersiz bağımlısı olduğunu itiraf ediyor... Cilt ve saç bakımına da çok önem veren Aniston bunun ötesinde artık sadece rahat ve huzurlu bir yaşam sürmenin peşinde olduğunu söylüyor

PERRY’DEN BİR YIL ÖNCE DE BABASINI TOPRAĞA VERMİŞTİ

Jennifer Aniston’ın büyük bir sevgiyle bağlı olduğu babası John Aniston’ı da Perry’den bir yıl önce, 11 Kasım 2022’de kaybetmişti. Kızı gibi ünlü bir oyuncu olan John Aniston, televizyon efsanesi haline gelmiş Days of Our Lives adlı dizide tam 37 yıl boyunca rol almıştı. Aniston’ın babası ve annesi Nancy Dow o daha 11 yaşındayken ayrılmıştı. Jennifer Aniston yıllar boyunca annesiyle görüşmedi; babasıyla çok yakındı ve John Aniston sanki onun tek ebeveyni gibiydi; baba – kız her zaman bir aradaydı ve çok iyi anlaşıyordu.