Dostlukları göreni kıskandırıyor… Oysa bir zamanlar ikisi de aynı adamı sevmişti…

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51 yaşındaki yıldız oyuncu Gwyneth Paltrow da dün akşam benzer bir şekilde 8,4 milyon takipçisine kendisine soru göndermelerini istedi. Ve onlardan gelen ilginç soruların hepsine de büyük bir samimiyetle cevap verdi.

Gwyneth Paltrow'un Instagram takipçileriyle yaptığı soru cevap seansı oldukça ilginç anlara sahne oldu

En merak edilen ve sorulan sorulardan biri de ünlü oyuncunun eski eş ve sevgilileriyle olan yakın ilişkisiydi. Gwyneth Paltrow, geçmişte de çok kereler bu konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu hayatına giren erkeklerle aşk ilişkileri bittikten sonra da dost kalmasıyla ünlü.

Gwyneth Paltrow Brad Pitt'le dillere destan bir aşk yaşayıp nişanlanmıştı... Çift herkes evlenmelerini beklerken sürpriz şekilde yollarını ayırdı

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Bu isimlerin başında da elbette bir zamanlar nişanlı olduğu ve evlenme hayalleri kurarken ayrıldığı Brad Pitt var. Çiftin birlikte kamera karşısına geçtikleri filmden sonra başlayan aşkları büyük ses getirmişti.

Brad Pitt Gwyneth Paltrow'dan ayrıldıktan sonra Jennifer Aniston'la evlendi... Bu evlilik de yıldız oyuncu gönlünü Angelina Jolie'ye kaptırana kadar sürecekti

Nişanlandıklarını açıklayan ve herkesin birbirlerine çok yakıştırdığı Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt ne yazık ki yollarını ayırdı. Daha sonra Pitt, Jennifer Aniston’la evlendi. Bu evlilik de Angelina Jolie’nin karşılarına çıkmasıyla bitecek ve yıllarca konuşulacaktı.

Gwyneth Paltrow ve Jennifer Aniston Brad Pitt ayrılıklarından sonra yakın dost oldular

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Gwyneth Paltrow ise Brad Pitt’ten sonra Coldplay’in solisti, ünlü şarkıcı Chris Martin’le evlenmişti. Çiftin 13 yıl süren bu evlilikten 2 de çocuğu var. Paltrow, 2018’de ünlü yapımcı Brad Falchuk’la ikinci evliliğini yaptı. Chris Martin ise 2017’den beri yıldız oyuncu Dakota Johnson’la mutlu mesut bir aşk yaşıyor.

Bu baş döndürücü aşk, ilişki ve evlilik trafiğini takip etmenin biraz zor olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bu yoğun trafik içerisinde çok dikkat çekici bir detay var. Gwyneth Paltrow, sadece eski aşkları Brad Pitt ve Chris Martin’le dost olmakla yetinmedi. Onların hayatlarına kendisinden sonra giren iki ünlü yıldız Dakota Johnson ve Jennifer Aniston’la da çok güzel dostluklar kurdu.

Ünlü oyuncu "Jennifer Aniston'la arkadaş mısınız?" sorusuna ona sarılıp öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak cevap verdi

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Hayranları ona soru – cevap senası sırasında geçtiğimiz gün 34’üncü yaş günün kutlayan Dakota Johnson’la arasının nasıl olduğunu sorduğunda onun için “Aslında Dakota ile çok iyi arkadaşız. Onu çok seviyorum. O çok sevimli, harika bir insan” diye cevap verdi.

Ancak asıl şaşırtıcı olan Gwyneth Paltrow’un aynı soru Jennifer Aniston için sorulunca verdiği cevaptı… Paltrow "Jennifer Aniston'la arkadaş mısınız?" sorusuna Jennifer Aniston'a sarıldığı, onun da kendisini yanağından öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak cevap verdi.

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Altına da “Evet çok şanslıyım. Jennifer benim çok yakın arkadaşım ve onu çok seviyorum” notunu düştü. Brad Pitt, Paltrow’dan ayrıldıktan üç yıl sonra Jennifer Aniston’la evlenmişti. Bu evlilik de Angelina Jolie araya girene kadar yani 2005’e kadar sürdü.

Hollywood’un artık yaşayan efsane haline gelen yakışıklı aktörünün iki eski aşkı ayrılıklarının arasından yıllar geçtikten sonra güzel bir dostluk kurdular. Aniston yıllar önce verdiği bir röportajda Gwyneth Paltrow’la olan dostluğunu anlatmış ve ona övgüler yağdırmıştı:

“Gwyneth uzun zamandır tanıyorum. Bu kadının tarzı aya kadar uzanıyor. Şık, çabasız, muhteşem. Bu bizi özetliyor. Bana karşı hep tatlı olmuştur. Onunla harika bir dostluğumuz var”