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YÄ±ldÄ±z Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarÄ±ma hasta
YÄ±ldÄ±z Tilbe, 'YÄ±ldÄ±zlar GeÃ§idi' konserler serisi kapsamÄ±nda Ã¶nceki akÅŸam Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosu'nda sahne aldÄ±. Konsere Tilbe'nin hayranlarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sosyal mesafe kuralÄ±na uygun oturan izleyiciler, Tilbe'nin ÅŸarkÄ±larÄ±na zaman zaman eÅŸlik etti.
YÄ±ldÄ±z Tilbe konserde BÃ¼lent Ersoy'u andÄ±:ÂBÃ¼lent Ersoy bacaklarÄ±ma hasta. BÃ¼lentciÄŸim bak bacaklarÄ±ma
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