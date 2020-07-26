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Haber GiriÅŸ: 26.07.2020 - 11:11,Son GÃ¼ncelleme:

YÄ±ldÄ±z Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarÄ±ma hasta

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YÄ±ldÄ±z Tilbe, 'YÄ±ldÄ±zlar GeÃ§idi' konserler serisi kapsamÄ±nda Ã¶nceki akÅŸam Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosu'nda sahne aldÄ±. Konsere Tilbe'nin hayranlarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sosyal mesafe kuralÄ±na uygun oturan izleyiciler, Tilbe'nin ÅŸarkÄ±larÄ±na zaman zaman eÅŸlik etti.

YÄ±ldÄ±z Tilbe konserde BÃ¼lent Ersoy'u andÄ±:ÂBÃ¼lent Ersoy bacaklarÄ±ma hasta. BÃ¼lentciÄŸim bak bacaklarÄ±ma

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