Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay için tarihi belli oldu... Önce balayı, sonra düğün

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Berk Oktay’ın kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la yeni bir aşka yelken açtığını ve evlenme kararı aldıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. İki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz şubat ayında İzmir’de Atiksoy Ailesi’nin evinde yapılan bir merasimle nişanlanmıştı.

Evlilik hazırlıkları tam gaz devam ederken, düğün tarihlerinin kesinleştiğini de öğrendim. Çift, 10 Eylül’de İstanbul Polonezköy’ün orman içindeki rustik atmosferinde bohem bir düğünle nikâh masasına oturacak. Ama ikili öncesinde güzel bir tatil yapacak.

Tüm kış boyunca setten sete koşan oyuncu çift, sezon finallerinin ardından haziran ayında Maldivler’e gidecek. Ön balayında moral ve enerji depolayarak, dönüşte dört elle düğün hazırlıklarını tamamlayacak.

Baharda sanat

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Contemporary İstanbul, Akbank ana partnerliğinde Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanan yeni sanat fuarı CI Bloom ile baharı karşıladı. Tersane İstanbul’da 10-11 Mayıs’ta ön izlemesi yapılan fuar dün ise kapılarını sanatseverlere açtı. CI Bloom’da sanat profesyonellerinden oluşan Seçici Kurul tarafından davet edilen 23 çağdaş sanat galerisi yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Nesrin Sarıoğlu - Revna Demirören

Ebru Kohen

Mert Ayaydın - İpek Abdik

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Hayatın tüm renkleri...

Türkiye’nin tek çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç’ın merakla beklenen yeni sergisi “Color of Life” (Hayatın Rengi), yarın Arnavutköy Art Gallery’de sevenleriyle buluşuyor. Mart ayında Hint Okyanusu’ndaki La Reunion Adası’nda açtığı sergiyle adından söz ettiren ünlü ressam, İstanbul’daki sergisinde hayatın tüm renklerini ve derin hikayelerini tuvaline yansıtıyor.

‘En Quality’ ödülünü kazandı

Quality of Magazine dergisinin ödül töreni ünlü isimleri bir araya getirdi. Ülkemizi 5 kıtada temsil eden Damat & Tween, ‘En Quality Tekstil Firması’ ödülünün sahibi oldu.

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Ödülü, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar sevilen sanatçı Kubat’ın elinden teslim aldı. Uluslararası arenadaki başarısını gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşayan Orakçıoğlu, firmayı bu günlere taşıyan tüm ekibine teşekkürlerini sundu.

En sevilen futbolcu seçildi

Galatasaray’ın yıldız ismi Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Spor Odaklı Markalama Araştırmaları” sonucunda 2022 yılının en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu seçilen Turan, plaketini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Necmettin Atsü’nün elinden aldı. Söyleşiye de katılan yıldız futbolcu, öğrencilerin sorularına içtenlikle yanıt verirken, bugüne kadar edindiği tecrübeleri onlarla paylaştı.

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