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Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

#Sibel Can#Yılbaşı#Sahne Ücretleri
Yılbaşı rekoru Sibel Can’da
Mehmet Üstündağ

Sibel Can rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı! 6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!

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Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul’dan yana kullandı. Aldığım duyumlara göre Sibel Can’a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık’ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.

Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin–1 milyon TL arasındaydı. 2.5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu!

Güçlerini birleştirdiler

Derimod, ilk kez farklı bir tasarım markasıyla güçlerini birleştirdi; renkli ve enerjik duruşuyla dikkat çeken Whenever Company ile işbirliği yaptı. Derimod’un zamansız çizgileri, Whenever Company’nin heyecan verici tasarımlarıyla birleşince ortaya rengarenk bir koleksiyon çıkmış. Koleksiyonu da cemiyetin ve sosyal medyanın ünlü ismi Dila Tarkan tanıtıyor. Dila Tarkan’ın eklektik görünümü, styling’e ilham kaynağı olmuş.

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

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“Senin hikayen farklı” dediler

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında güçlerini birleştiren Roche Türkiye ve Kansersiz Yaşam Derneği, “Senin Hikayen Farklı” projesiyle her akciğer kanserinin benzersiz olduğuna dikkat çekiyor. Proje kapsamında, üç farklı gerçek hasta hikayesi, illüstratör Mert Tugen tarafından yorumlandı, çizime döküldü ve her biri farklı bir filme dönüştü.

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

Genç sanatçılara alan yarattılar

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, Beşiktaş’taki Nisbetiye On’da ilk sergisi “Humano” ile kapılarını açtı. Sergide sohbet ettiğim Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Loft Art’ın galeri anlaşması olmayan, bağımsız ve genç sanatçılara hitap edecek bir sanat alanı olmasını hedefledik. Sergi geliri, TİKAV projelerine kaynak yaratacak hem de genç sanatçıları destekleyecek” dedi. 13 bağımsız sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, oldukça keyifli. 2 Ocak’a kadar gezebilirsiniz.

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

Mehmet-Roula Habbab / Hamdi Akın / Selin Özkaynak

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

Feyza-Kaan Boyner

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

Murat Aksu

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

Melkan Tabanlıoglu - Melis Murathanoglu

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

Dilara-Selim Akın

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

Cem Hakko




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#Sibel Can#Yılbaşı#Sahne Ücretleri

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