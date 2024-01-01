Yeni yıl için giyinip süslendi… Sonra bir anda kendini sulara bıraktı

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Mariah Carey de gösteri dünyasının birçok ünlüsü gibi yeni yılı sosyetenin uğrak yeri, kış tatillerinin gözde şehri Aspen’de kutladı. 1994 yılında piyasaya sürülen yeni yıl şarkısı o tarihten beri her yıl aralık ayının gelmesiyle listelerde 1 numara fırlayan yıldız şarkıcının keyfi oldukça yerindeydi.
YILBAŞI GECESİNİN TADINI DOYA DOYA ÇIKARTTI
Karla kaplı tatil cennetinde 12 yaşındaki ikizleri Monroe ve Moroccan ile tatil yapan Mariah Carey, yılın son gecesinde çocuklarıyla kızağa bindi, kartopu savaşı yaptı ve keyifli bir yılbaşı sofrasına oturdu. Gecenin özel anlarını Instagram’dan yayınladığı bir videoyla hayranlarıyla da paylaştı.
Işıltılı ve derin yırtmaçlı kırmızı bir gece elbisesi giyen Mariah Carey uzun saçlarını omuzlarına dökmüş, profesyonel makyajı ve boynunu süsleyen paha biçilmez pırlanta kolyesiyle oldukça şık görünüyordu. Gecenin sürprizi ise saatler gece yarısını vuracakken yaşandı.
YENİ YIL MESAJINI SUYUN İÇEİNDEN VERDİ
Üzerindeki paha biçilmez giysiye ve mücevherlere aldırmayan Mariah Carey, saçlarını topladığı gibi bir anda kendini sulara bıraktı. Yılbaşı kutladıkları lüks mekanın muhteşem bahçesinde bulunan ve sıcak suyla ısıtılmış havuza giren Mariah Carey, buz gibi havadan sıcak suya girerek kaçtı ve hayranlarının yeni yılını da böyle kutladı.
“Hepimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum” mesajını paylaşan Carey, önce ısınmak için kırmızı bir tulumla üzerini değiştirdi sonra da gecenin devamında biri kahverengi biri de gümüş rengi iki parlak tuvalet daha giydi. Oldukça neşeli görünen Carey, yeni yıl paylaşımında ünlü yılbaşı şarkısının listelerdeki başarısına da yer verdi.
AYRILIKTAN HİÇ ETKİLENMEMİŞ GİBİ
Mariah Carey daha çok kısa süre önce 7 yıldır büyük bir aşk yaşadığı sevgilisi Bryan Tanaka’dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcının bu ayrılığın üzüntüsünden eser taşımadığı da gözlerden kaçmadı. Eskiden dansçısı olan, kendisinden 14 yaş küçük Tanaka’yla 2006’dan beri birlikte çalışan Mariah Carey, ünlü dansçıya gönlünü kaptırmıştı.
Son 7 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan çiftin ani ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Kendileri bir açıklama yapmamış olsa da ayrılık sebebi, ayrılık haberinin hemen ardından çiftin yakın çevresi tarafından açıklanmıştı. Geçen yıl ayrılan bir diğer ünlü çift Sofia Vergara ve Joe Manganiello gibi, Mariah Carey Byran Tanaka çiftinin arasına da “çocuk özlemi” girmişti!
ONCA YILLIK AŞKI ÇOCUK İSTEMEDİĞİ İÇİN BİTMİŞTİ
Çiftin arasına giren tıpkı Sofia Vergara ve Joe Manganiello ayrılığında olduğu gibi erkek tarafının çocuk istemesiydi. Byran Tanaka artık bir ail kurmak istemiş, kendi çocuklarına sahip olmak istediğini Mariah Carey’ye söylemişti. 54 yaşındaki Carey ise eski eşi Nick Cannon’dan olan ikizlerini tek başına büyüttü.
Biri erkek bir de kız ikizleri artık 12 yaşına gelen Mariah Carey’nin bu çocuk ve aile kurma isteğini reddettiği, buna da zaten yaşının ilerlemiş olmasını ve başka çocuk istememesini bahane ettiği duyuldu. Kendi ailesini kurmak için daha çok gecikmek istemeyen Byran Tanaka da bunun üzerine ünlü şarkıcıyı terk ederek yeni bir başlangıç için ilk adımını atmış oldu.