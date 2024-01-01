Yeni yıl için giyinip süslendi… Sonra bir anda kendini sulara bıraktı

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Mariah Carey de gösteri dünyasının birçok ünlüsü gibi yeni yılı sosyetenin uğrak yeri, kış tatillerinin gözde şehri Aspen’de kutladı. 1994 yılında piyasaya sürülen yeni yıl şarkısı o tarihten beri her yıl aralık ayının gelmesiyle listelerde 1 numara fırlayan yıldız şarkıcının keyfi oldukça yerindeydi.

Yeni yılın kraliçesi Mariah Carey yılbaşı gecesi sık sık şık kostümlerini değiştirip şov yaptı, çocuklarıyla kızak kayıp kartpou oynayarak eğlendi

YILBAŞI GECESİNİN TADINI DOYA DOYA ÇIKARTTI

Karla kaplı tatil cennetinde 12 yaşındaki ikizleri Monroe ve Moroccan ile tatil yapan Mariah Carey, yılın son gecesinde çocuklarıyla kızağa bindi, kartopu savaşı yaptı ve keyifli bir yılbaşı sofrasına oturdu. Gecenin özel anlarını Instagram’dan yayınladığı bir videoyla hayranlarıyla da paylaştı.

Gecenin başında yılbaşı şıklığı içinde poz veren Carey, gece yarısındaysa kendini aynı giysilerle sulara attı

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Işıltılı ve derin yırtmaçlı kırmızı bir gece elbisesi giyen Mariah Carey uzun saçlarını omuzlarına dökmüş, profesyonel makyajı ve boynunu süsleyen paha biçilmez pırlanta kolyesiyle oldukça şık görünüyordu. Gecenin sürprizi ise saatler gece yarısını vuracakken yaşandı.

Yeni yıl dileğini girdiği havuzdan veren Carey, ünlü şarkısı listelerde bir numaraya yükselince yaşadığı sevinci de paylaştı

YENİ YIL MESAJINI SUYUN İÇEİNDEN VERDİ

Üzerindeki paha biçilmez giysiye ve mücevherlere aldırmayan Mariah Carey, saçlarını topladığı gibi bir anda kendini sulara bıraktı. Yılbaşı kutladıkları lüks mekanın muhteşem bahçesinde bulunan ve sıcak suyla ısıtılmış havuza giren Mariah Carey, buz gibi havadan sıcak suya girerek kaçtı ve hayranlarının yeni yılını da böyle kutladı.

Havuzun suyu sıcak olsa da dışarı çıkında donduran soğukla karşılaşan ünlü şarkıcı ateşin başında böyle ısınmaya çalıştı

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“Hepimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum” mesajını paylaşan Carey, önce ısınmak için kırmızı bir tulumla üzerini değiştirdi sonra da gecenin devamında biri kahverengi biri de gümüş rengi iki parlak tuvalet daha giydi. Oldukça neşeli görünen Carey, yeni yıl paylaşımında ünlü yılbaşı şarkısının listelerdeki başarısına da yer verdi.

AYRILIKTAN HİÇ ETKİLENMEMİŞ GİBİ

Mariah Carey daha çok kısa süre önce 7 yıldır büyük bir aşk yaşadığı sevgilisi Bryan Tanaka’dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcının bu ayrılığın üzüntüsünden eser taşımadığı da gözlerden kaçmadı. Eskiden dansçısı olan, kendisinden 14 yaş küçük Tanaka’yla 2006’dan beri birlikte çalışan Mariah Carey, ünlü dansçıya gönlünü kaptırmıştı.

Bitmeyen kutlamada Carey birkaç kıyafet daha değiştirdi

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Son 7 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan çiftin ani ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Kendileri bir açıklama yapmamış olsa da ayrılık sebebi, ayrılık haberinin hemen ardından çiftin yakın çevresi tarafından açıklanmıştı. Geçen yıl ayrılan bir diğer ünlü çift Sofia Vergara ve Joe Manganiello gibi, Mariah Carey Byran Tanaka çiftinin arasına da “çocuk özlemi” girmişti!

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ONCA YILLIK AŞKI ÇOCUK İSTEMEDİĞİ İÇİN BİTMİŞTİ

Çiftin arasına giren tıpkı Sofia Vergara ve Joe Manganiello ayrılığında olduğu gibi erkek tarafının çocuk istemesiydi. Byran Tanaka artık bir ail kurmak istemiş, kendi çocuklarına sahip olmak istediğini Mariah Carey’ye söylemişti. 54 yaşındaki Carey ise eski eşi Nick Cannon’dan olan ikizlerini tek başına büyüttü.

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Biri erkek bir de kız ikizleri artık 12 yaşına gelen Mariah Carey’nin bu çocuk ve aile kurma isteğini reddettiği, buna da zaten yaşının ilerlemiş olmasını ve başka çocuk istememesini bahane ettiği duyuldu. Kendi ailesini kurmak için daha çok gecikmek istemeyen Byran Tanaka da bunun üzerine ünlü şarkıcıyı terk ederek yeni bir başlangıç için ilk adımını atmış oldu.