Bir dÃ¶nem aÅŸklarÄ± sokaÄŸa taÅŸmÄ±ÅŸtÄ±... BÃ¼tÃ¼n sevda sÃ¶zleri yalan oldu... Yeni karÄ±sÄ±nÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸe gÃ¶nderdi, eski karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na koÅŸtu...

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Ama son dÃ¶nemde yaÅŸananlara bakÄ±lÄ±rsa pek de Ã¶yle deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki adÄ±yla JLo ile Ben Affleck cephesinde iÅŸler pek de Ã¶yle saÄŸlam adÄ±mlarla geliÅŸmiyor. Son iki aydÄ±r Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin boÅŸanma yolunda emin adÄ±mlarla ilerlediÄŸi konuÅŸuluyor.





AÅžK YUVASI DA SATIÅžA Ã‡IKTI

Magazin basÄ±nÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± adlarÄ±yla Bennifer Ã§ifti, Ã¶nce uzun bir sÃ¼re yan yana gÃ¶rÃ¼lmedi. Bu dÃ¶nemde Ã§Ä±kan ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileri yayÄ±ldÄ±kÃ§a yayÄ±ldÄ±. Sonra bunu yalanlamak istercesine zaman zaman birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vermeye baÅŸladÄ±lar.

Ama iÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa onlarÄ±n arada sÄ±rada birlikte gÃ¶rÃ¼lmesine de hatta kimi zaman el ele tutuÅŸmasÄ±na da artÄ±k kimse inanmÄ±yor. BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re yÄ±llar sonra alevlenen bÃ¼yÃ¼k aÅŸk son noktaya geldi bile.

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Durum bÃ¶yleyken Lopez ile Affleck'in evlendikten sonra satÄ±n aldÄ±klarÄ± 60 milyon dolarlÄ±k evi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ± da bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentileri iyice alevlendirdi. Los Angeles'taki bu evi Ben Affleck'in hiÃ§ sevmediÄŸi ve fazlasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bulduÄŸu da Ã§iftin cephesinden gelen iddialar arasÄ±nda.

YENÄ° KARISI ALIÅžVERÄ°ÅžTE... O YÄ°NE ESKÄ° KARISIYLA BULUÅžTU

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Ben Affleck, Ã¶nceki gÃ¼n yine eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. O sÄ±rada Jennifer Lopez de eski eÅŸi Marc Anthony'den dÃ¼nyaya gelen ikizlerinden 16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Emme ile alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±ktÄ±.

Ben Affleck, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi eski karÄ±sÄ±yla gÃ¼nÃ¼nÃ¼ geÃ§irirken Lopez'in kÄ±zÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bu alÄ±ÅŸveriÅŸ turu da neredeyse bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±nda Ben Affleck'in eski karÄ±sÄ±yla gÃ¶rÃ¼nme nedenine gelirsek... Ä°ÅŸte bu, boÅŸanma sÃ¶ylentilerini iyice alevlendiren bir ayrÄ±ntÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Affleck, eski karÄ±sÄ± Garner ve bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve yakÄ±n bir mÃ¼lk arayÄ±ÅŸÄ±nda.

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Lopez alÄ±ÅŸveriÅŸ ederken Affleck de annesi ve eski karÄ±sÄ±yla birlikteydi.Â





KISKANÃ‡LIK DUYGUSUNDAN KURTULAMADI

Bennifer cephesinden gelen haberlere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±ndan bu yana ayrÄ± evlerde yaÅŸÄ±yorlar. Ama baÄŸlarÄ±nÄ± tamamen koparmÄ±ÅŸ deÄŸiller. YakÄ±n Ã§evrelerinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re sÄ±k sÄ±k da bir araya gelip vakit geÃ§iriyorlar.

Lopez ile Affleck'in Ã¶nceki gÃ¼n de satmaya karar verdikleri malikanede bir araya gelip dÃ¶rt saatlik bir toplantÄ± yaptÄ±klarÄ± sÃ¶ylendi.

Evliliklerinin baÅŸÄ±ndan beri Jennifer Lopez'in kocasÄ± Ben Affleck'in eski eÅŸi Jennifer Garner ile Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na da olsa bu kadar yakÄ±n olmasÄ±ndan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Her ne kadar Affleck "Eski karÄ±mÄ± kÄ±z kardeÅŸim gibi gÃ¶rÃ¼yorum" dese de bu sÃ¶zleri Lopez'in kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermiyor.

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Son dÃ¶nemde Ben Affleck'in her fÄ±rsatta eski karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na koÅŸmasÄ± Lopez'in de o sÄ±ralarda kendini genellikle alÄ±ÅŸveriÅŸe adamasÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin arasÄ±nÄ±n gerÃ§ekten iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor.

Bu arada Lopez, geÃ§tiÄŸimiz hafta bu yaz Ã§Ä±kmayÄ± planmadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n konser ve turnelerini iptal ettiÄŸini duyurdu. Bir sÃ¼redir bilet satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n iyi gitmediÄŸi konuÅŸulsa da Lopez, ailesinhe ve Ã§ocuklarÄ±na vakit ayÄ±rmak iÃ§in bÃ¶yle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ã–yle ya da bÃ¶yle Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in yÄ±llar sonra kurduÄŸu yuvasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde kara bulutlar dolanÄ±yor. Sonucun ne olacaÄŸÄ±nÄ± ise zaman gÃ¶sterecek.

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HER ÅžEY FÄ°LM SETÄ°NDE BAÅžLADI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yÄ±lÄ±nda Gigli filminde birlikte oynadÄ±. O sÄ±rada baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ± bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼gÃ¼yle taÃ§landÄ±rdÄ±lar. Sadece iki yÄ±l sonra evlilik planlarÄ± yaparken yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

2021 yÄ±lÄ±nda tekrar bir araya gelip 2022 yÄ±lÄ±nda da evlendiler.

O sÃ¼reÃ§te neler hissettiÄŸini Lopez evliliklerinden hemen sonra mutlu gÃ¼nlerini yaÅŸadÄ±klarÄ± dÃ¶nemde konuk olduÄŸu bir programda anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Lopez, Apple Music 1 iÃ§in verdiÄŸi rÃ¶portajda o gÃ¼nleri bir kez daha hatÄ±rladÄ±. Zane Lowe'un konuÄŸu olan Lopez, Ben Afleck ile niÅŸanÄ± bozduklarÄ± 2004 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk acÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendisini "Ã¶lecek gibi" hissettiÄŸini bir kez daha sÃ¶yledi. Lopez "20 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ iptal ettiÄŸimizde bu benim hayatÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. DÃ¼rÃ¼stÃ§e sÃ¶ylemeliyim ki kendimi Ã¶lecek gibi hissettim" dedi.

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Onca yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaÅŸtÄ±lar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanÄ±mladÄ± rÃ¶portajÄ±nda. AyrÄ±lÄ±klarÄ±ndan 20 yÄ±l sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardÄ±ndan evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

KÄ±sa bir sÃ¼re sonra piyasaya Ã§Ä±kacak olan This Is Me... Now adlÄ± albÃ¼mÃ¼nde, bu geÃ§miÅŸ tecrÃ¼belerinden yola Ã§Ä±karak bir aÅŸk mesajÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z: " AÅŸk var... Bu gerÃ§ek aÅŸktÄ±r...

'BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N DELÄ° OLDUÄžUMUZUN FARKINA VARDIK'

Jennifer Lopez "ruh eÅŸim" dediÄŸi Ben Affleck'le birbirlerine nasÄ±l aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± da anlattÄ± rÃ¶portajda. Hemen sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda, giÅŸede ve eleÅŸtiriler konusunda tam anlamÄ±yla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p romantik iliÅŸkiye baÅŸlayan Ã§iftin geÃ§miÅŸini bir hatÄ±rlayalÄ±m. O dÃ¶nemde de Bennifer olarak anÄ±lan Ã§ift, 2002 yÄ±lÄ±nda Georgia'da niÅŸanlandÄ±.

Fakat iki yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Lopez ve Affleck'in iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini, aktÃ¶rÃ¼n Georgia'daki malikanesinde taktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Ä°lk dÃ¶nem hÃ¼sranla sonuÃ§lansa da Ã§ift yÄ±llar sonra yine o yÃ¼zÃ¼klerin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lkte birbirlerine "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar" birlikte olma sÃ¶zÃ¼ verdi.

Lopez, set arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " SanÄ±rÄ±m olan ÅŸu: Birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iyi arkadaÅŸ olduk. Sonra da birbirimiz iÃ§in deli olduÄŸumuzun farkÄ±na vardÄ±k." Bundan sonra anlattÄ±klarÄ± ise gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olan birÃ§ok kiÅŸinin yaÅŸadÄ±klarÄ±yla benzerlikler taÅŸÄ±yor: "Film bitti ama ben kendimi, sÃ¼rekli onu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken buldum. Bu arada da kendi iÅŸime bakÄ±yordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÃ¼reÃ§te bitmiÅŸ bir iliÅŸkiden yeni Ã§Ä±kÄ±yordum."

'Ã‡ALIÅžTIM, Ã‡ALIÅžTIM, Ã‡ALIÅžTIM'

Lopez, iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde hÃ¼sranla sonuÃ§lanmasÄ±ndan medyayÄ± sorumlu tutmaya devam etti. Bunca yoÄŸun ilginin Affleck ile iliÅŸkilerini etkilediÄŸini ve hatta yerle bir ettiÄŸini sÃ¶yledi.

DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen bu enerjinin kendilerini olumsuz etkilediÄŸini ifade edip "yine de birbirlerini sevdiklerini" sÃ¶yledi. O dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da "Zordu" diye tanÄ±mladÄ±.

Bu konuda yaÅŸadÄ±klarÄ± bir tuhaflÄ±ÄŸÄ± da sÃ¶ylemeden geÃ§medi Lopez. Her ikisinin de bÃ¼tÃ¼n zaman ve enerjilerini iÅŸlerine verdiklerini hatÄ±rlattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu yaÅŸadÄ±klarÄ± olumsuzluklar bir yandan da iÅŸ anlamÄ±nda onlarÄ± motive ediyordu. Ben Affleck yÃ¶netmenlik iÅŸine yoÄŸunlaÅŸtÄ±, kendisi de albÃ¼mlerine yÃ¶neldi.

Ama kariyerleriyle ilgili bÃ¼tÃ¼n bu adÄ±mlarÄ± ayrÄ± ayrÄ± atmak zorunda olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Lopez, o dÃ¶nemde kendisi hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan dedikodulardan da sÃ¶z etti rÃ¶portajda " Ä°nsanlar benim mÃ¼zik kariyerimin bittiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. ÅžÃ¶yle ya da bÃ¶yle olduÄŸumu sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. Biliyor musunuz o dÃ¶nemde ne yaptÄ±m? Ã‡alÄ±ÅŸmak zorundaydÄ±m... Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±m, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m."

Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in niÅŸanlarÄ± bittikten sonra ikisi de farklÄ± hayatlar kurdular. Affleck, Jennifer Garner ile evlendi. Lopez ise Marc Anthony ile bir evlilik yaptÄ±. Ä°kisi de bu evliliklerden çocuk sahibi oldu. Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na göre Lopez ne yaparsa yapsÄ±n, kiminle birlikte olursa olsun Ben Affleck'i unutamadÄ±.

Sonunda muratlarÄ±na erdiler ama Lopez ile Affleck'i belki de bu kez kesin ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci bekliyor. Bunu da zaman gÃ¶sterecek elbette.

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Lopez ile Affleck o ilk dÃ¶nemde kamuya aÃ§Ä±k parklarda bile aÅŸk tablosu Ã§iziyordu.

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