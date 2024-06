Bir dÃ¶nem aÅŸklarÄ± sokaÄŸa taÅŸmÄ±ÅŸtÄ±... BÃ¼tÃ¼n sevda sÃ¶zleri yalan oldu... Yeni karÄ±sÄ±nÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸe gÃ¶nderdi, eski karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na koÅŸtu...

Haberin Devamı

Ama son dönemde yaşananlara bakılırsa pek de öyle değil.

Çünkü gösteri dünyasındaki adıyla JLo ile Ben Affleck cephesinde işler pek de öyle sağlam adımlarla gelişmiyor. Son iki aydır ünlü çiftin boşanma yolunda emin adımlarla ilerlediği konuşuluyor.





AŞK YUVASI DA SATIŞA ÇIKTI

Magazin basının taktığı adlarıyla Bennifer çifti, önce uzun bir süre yan yana görülmedi. Bu dönemde çıkan ayrılık söylentileri yayıldıkça yayıldı. Sonra bunu yalanlamak istercesine zaman zaman birlikte görüntü vermeye başladılar.

Ama işin aslına bakılırsa onların arada sırada birlikte görülmesine de hatta kimi zaman el ele tutuşmasına da artık kimse inanmıyor. Birçok kişiye göre yıllar sonra alevlenen büyük aşk son noktaya geldi bile.

Durum böyleyken Lopez ile Affleck'in evlendikten sonra satın aldıkları 60 milyon dolarlık evi satışa çıkarması da bütün bu söylentileri iyice alevlendirdi. Los Angeles'taki bu evi Ben Affleck'in hiç sevmediği ve fazlasıyla büyük bulduğu da çiftin cephesinden gelen iddialar arasında.

YENİ KARISI ALIŞVERİŞTE... O YİNE ESKİ KARISIYLA BULUŞTU

Bütün bunlar olup biterken Ben Affleck, önceki gün yine eski karısı Jennifer Garner ile birlikte görüntülendi. O sırada Jennifer Lopez de eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen ikizlerinden 16 yaşındaki kızı Emme ile alışverişe çıktı.

Ben Affleck, üç çocuğunun annesi eski karısıyla gününü geçirirken Lopez'in kızıyla çıktığı bu alışveriş turu da neredeyse bütün gün sürdü.

Aslında Ben Affleck'in eski karısıyla görünme nedenine gelirsek... İşte bu, boşanma söylentilerini iyice alevlendiren bir ayrıntı. Çünkü Affleck, eski karısı Garner ve bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarının yaşadığı eve yakın bir mülk arayışında.

Lopez alışveriş ederken Affleck de annesi ve eski karısıyla birlikteydi.





KISKANÇLIK DUYGUSUNDAN KURTULAMADI

Bennifer cephesinden gelen haberlere göre ünlü çift, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana ayrı evlerde yaşıyorlar. Ama bağlarını tamamen koparmış değiller. Yakın çevrelerinin ileri sürdüğüne göre sık sık da bir araya gelip vakit geçiriyorlar.

Lopez ile Affleck'in önceki gün de satmaya karar verdikleri malikanede bir araya gelip dört saatlik bir toplantı yaptıkları söylendi.

Evliliklerinin başından beri Jennifer Lopez'in kocası Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile çocuklarının hatırına da olsa bu kadar yakın olmasından hoşlanmadığı biliniyor. Her ne kadar Affleck "Eski karımı kız kardeşim gibi görüyorum" dese de bu sözleri Lopez'in kıskançlığını gidermiyor.

Son dönemde Ben Affleck'in her fırsatta eski karısının yanına koşması Lopez'in de o sıralarda kendini genellikle alışverişe adaması ünlü çiftin arasının gerçekten iyi olmadığını düşündürüyor.

Bu arada Lopez, geçtiğimiz hafta bu yaz çıkmayı planmadığı bütün konser ve turnelerini iptal ettiğini duyurdu. Bir süredir bilet satışlarının iyi gitmediği konuşulsa da Lopez, ailesinhe ve çocuklarına vakit ayırmak için böyle bir karar aldığını duyurdu.

Öyle ya da böyle Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in yıllar sonra kurduğu yuvasının üzerinde kara bulutlar dolanıyor. Sonucun ne olacağını ise zaman gösterecek.

HER ŞEY FİLM SETİNDE BAŞLADI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında Gigli filminde birlikte oynadı. O sırada başlayan aşklarını bir nişan yüzügüyle taçlandırdılar. Sadece iki yıl sonra evlilik planları yaparken yollarını ayırdılar.

2021 yılında tekrar bir araya gelip 2022 yılında da evlendiler.

O süreçte neler hissettiğini Lopez evliliklerinden hemen sonra mutlu günlerini yaşadıkları dönemde konuk olduğu bir programda anlatmıştı.

Lopez, Apple Music 1 için verdiği röportajda o günleri bir kez daha hatırladı. Zane Lowe'un konuğu olan Lopez, Ben Afleck ile nişanı bozdukları 2004 yılında yaşadığı aşk acısı yüzünden kendisini "ölecek gibi" hissettiğini bir kez daha söyledi. Lopez "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.

Onca yılın ardından Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaştılar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanımladı röportajında. Ayrılıklarından 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardından evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sözleriyle anlattı.

Kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan This Is Me... Now adlı albümünde, bu geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak bir aşk mesajı verdiğini söyledi ünlü yıldız: " Aşk var... Bu gerçek aşktır...

'BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK'

Jennifer Lopez "ruh eşim" dediği Ben Affleck'le birbirlerine nasıl aşık olduklarını da anlattı röportajda. Hemen sözün burasında, gişede ve eleştiriler konusunda tam anlamıyla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanışıp romantik ilişkiye başlayan çiftin geçmişini bir hatırlayalım. O dönemde de Bennifer olarak anılan çift, 2002 yılında Georgia'da nişanlandı.

Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Lopez ve Affleck'in ilişkilerinin ilk döneminde nişan yüzüklerini, aktörün Georgia'daki malikanesinde taktıklarını hatırlatalım. İlk dönem hüsranla sonuçlansa da çift yıllar sonra yine o yüzüklerin takıldığı mülkte birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü verdi.

Lopez, set arkadaşlığının nasıl büyük bir aşka dönüştüğü konusunda şunları söyledi: " Sanırım olan şu: Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık." Bundan sonra anlattıkları ise gerçekten aşık olan birçok kişinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor: "Film bitti ama ben kendimi, sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum."

'ÇALIŞTIM, ÇALIŞTIM, ÇALIŞTIM'

Lopez, ilişkilerinin ilk döneminde hüsranla sonuçlanmasından medyayı sorumlu tutmaya devam etti. Bunca yoğun ilginin Affleck ile ilişkilerini etkilediğini ve hatta yerle bir ettiğini söyledi.

Dışarıdan gelen bu enerjinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade edip "yine de birbirlerini sevdiklerini" söyledi. O dönemde yaşadıklarını da "Zordu" diye tanımladı.

Bu konuda yaşadıkları bir tuhaflığı da söylemeden geçmedi Lopez. Her ikisinin de bütün zaman ve enerjilerini işlerine verdiklerini hatırlattı. Çünkü söylediğine göre bu yaşadıkları olumsuzluklar bir yandan da iş anlamında onları motive ediyordu. Ben Affleck yönetmenlik işine yoğunlaştı, kendisi de albümlerine yöneldi.

Ama kariyerleriyle ilgili bütün bu adımları ayrı ayrı atmak zorunda olduklarını hatırlattı. Lopez, o dönemde kendisi hakkında ortaya atılan dedikodulardan da söz etti röportajda " İnsanlar benim müzik kariyerimin bittiğini söylüyordu. Şöyle ya da böyle olduğumu söylüyorlardı. Biliyor musunuz o dönemde ne yaptım? Çalışmak zorundaydım... Çalıştım, çalıştım, çalıştım."

Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in nişanları bittikten sonra ikisi de farklı hayatlar kurdular. Affleck, Jennifer Garner ile evlendi. Lopez ise Marc Anthony ile bir evlilik yaptı. İkisi de bu evliliklerden çocuk sahibi oldu. Ama anlattığına göre Lopez ne yaparsa yapsın, kiminle birlikte olursa olsun Ben Affleck'i unutamadı.

Sonunda muratlarına erdiler ama Lopez ile Affleck'i belki de bu kez kesin ve geri dönüşü olmayan bir ayrılık süreci bekliyor. Bunu da zaman gösterecek elbette.

Lopez ile Affleck o ilk dönemde kamuya açık parklarda bile aşk tablosu çiziyordu.