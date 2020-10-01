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Haber Giriş: 01.10.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Yeni Hayat’tan kadına şiddete dikkat çeken tanıtım...

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Kanal D’nin her Perşembe akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi YeniHayat’tan yüreklere dokunan bir tanıtım yayınlandı.

Kadına şiddet konusuna dikkat çeken tanıtım izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, sosyal medyada da ilgi gördü.
Yasemin’in (Melisa Aslı Pamuk), kalabalık ve ilgi çeken bir konferansta kadınların yaşadığı şiddete karşı çıkmak için yaptığı konuşmanın ekrana geldiği bu sahneler dizinin beşinci bölümünde izleyici karşısına çıkacak.
Yeni Hayat yeni bölümleri ile her Perşembe Kanal D’de.

 

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