Yemek eleştirmeni Vedat Milor yine tartışma yarattı! Çay şekerli mi içilir şekersiz mi?

Yemek eleştirmeni Vedat Milor “Çay şekerli mi içilir yoksa şekersiz mi?” sorusunu ortaya atarak sosyal medyada yeni bir tartışma yarattı. Daha önce sorduğu “Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı?” sorusuyla geniş kitleleri büyük bir gurme tartışmasına sürükleyen Milor, bu kez sofraların ve sohbetlerin vazgeçilmezi çayı tartışmaya açtı. YouTube’a yüklediği videoda bu sorunun yanıtını arayan Milor, çocukken çayı sevmediğini bu yüzden 8-9 şeker atarak içtiğini daha sonra çayı şekersiz içmeye başladığında da çayı severek içmediğini anlattı.

SORUNUN YANITINI UZMANLARA BIRAKTI

Daha sonra çayıyla ilgili bir anısını anlatan ve çay tutkunu olmadığını vurgulayan Milor “Çay şekerli mi içilmeli şekersiz mi?” sorusunun yanıtını çay uzmanlarına bıraktı. Sosyal medyada tartışma yaratan soruyla ilgili Twitter kullanıcılarının bazıları “Şekerli çay içmeyi bıraktım, baktım ki çayın lezzeti bambaşka... Sonra diğer içeceklere de şeker atmayı bıraktım. Hepsinin tadı varmış meğer, tavsiye ederim” gibi yorumlar yaparken bazıları şekersiz çayın tadı olmadığını savundu.

“Çaya en fazla bir şeker atılır”, “Çay şekerli, kahve şekersiz içilir” gibi yorumlar gelen paylaşım tartışma yaratınca Milor’dan yeni açıklama geldi. Milor “Bu tür videoları neden yaptığım çok açık: İnşallah bir gün mesaj kutum bu sorularla dolmaz. Bu tür videolar sayesinde diğerleri de izlenir. Menemen gibi toplumsal kutuplaşma yaratmayacak konuları anket yapmadan basit bir video ile geçiştirmeyi tercih ediyorum” dedi. Ece ÇELİK