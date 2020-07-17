MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYemek eleştirmeni Vedat Milor yine tartışma yarattı! Çay şekerli mi içilir şekersiz mi?
GeriMagazin Yemek eleştirmeni Vedat Milor yine tartışma yarattı! Çay şekerli mi içilir şekersiz mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 17.07.2020 - 07:05,Son Güncelleme:

Yemek eleştirmeni Vedat Milor yine tartışma yarattı! Çay şekerli mi içilir şekersiz mi?

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Yemek eleştirmeni Vedat Milor yine tartışma yarattı! Çay şekerli mi içilir şekersiz mi?
Abone Olgoogle-news

Vedat Milor, YouTube’a yüklediği videoda, çocukken çayı sevmediğini bu yüzden 8-9 şeker atarak içtiğini, sonrasında ise şekersiz içmeye başladığında çayı severek içmediğini söyledi. Ünlü yemek eleştirmeni ortaya attığı bu soruyla sosyal medyayı yine ikiye böldü.

Yemek eleştirmeni Vedat MilorÇay şekerli mi içilir yoksa şekersiz mi?” sorusunu ortaya atarak sosyal medyada yeni bir tartışma yarattı. Daha önce sorduğu “Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı?” sorusuyla geniş kitleleri büyük bir gurme tartışmasına sürükleyen Milor, bu kez sofraların ve sohbetlerin vazgeçilmezi çayı tartışmaya açtı. YouTube’a yüklediği videoda bu sorunun yanıtını arayan Milor, çocukken çayı sevmediğini bu yüzden 8-9 şeker atarak içtiğini daha sonra çayı şekersiz içmeye başladığında da çayı severek içmediğini anlattı.

SORUNUN YANITINI UZMANLARA BIRAKTI

Daha sonra çayıyla ilgili bir anısını anlatan ve çay tutkunu olmadığını vurgulayan Milor “Çay şekerli mi içilmeli şekersiz mi?” sorusunun yanıtını çay uzmanlarına bıraktı. Sosyal medyada tartışma yaratan soruyla ilgili Twitter kullanıcılarının bazıları “Şekerli çay içmeyi bıraktım, baktım ki çayın lezzeti bambaşka... Sonra diğer içeceklere de şeker atmayı bıraktım. Hepsinin tadı varmış meğer, tavsiye ederim” gibi yorumlar yaparken bazıları şekersiz çayın tadı olmadığını savundu.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor yine tartışma yarattı Çay şekerli mi içilir şekersiz mi

“Çaya en fazla bir şeker atılır”, “Çay şekerli, kahve şekersiz içilir” gibi yorumlar gelen paylaşım tartışma yaratınca Milor’dan yeni açıklama geldi. Milor “Bu tür videoları neden yaptığım çok açık: İnşallah bir gün mesaj kutum bu sorularla dolmaz. Bu tür videolar sayesinde diğerleri de izlenir. Menemen gibi toplumsal kutuplaşma yaratmayacak konuları anket yapmadan basit bir video ile geçiştirmeyi tercih ediyorum” dedi. Ece ÇELİK

False
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle