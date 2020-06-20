Yemek eleştirmeni Vedat Milor paylaştı! 'Dönemin Alain Delon’u'
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından 24 yaşında çekilmiş bir tatil pozunu paylaştı ve şu notu yazdı: “Sene 1979. Club Med Kemer’de tatildeyim. Boynumdaki boncuklar ‘Run DMC’ye ilham veren bir kolye değil. O zamanlar bir şey yiyip içmek istediğinizde para yerine bu boncukları kullanıyordunuz.” 64 yaşındaki gurmenin, mayosu ve karın kasları takipçilerinin diline dolandı. Fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte dikkat çeken o ifadeler:
* O zamanda da baklavayı seviyordunuz anlaşılan. Vedat Bey baklavalar Antep mi?
* Vedat Bey hiç öyle okuyacak, kariyer yapacak tip yokmuş sizde. Bu bildiğiniz 70’e kadar çapkınlık yapacak erkek tipi.
* Vedat Bey dönemin Alain Delon’u olduğunuzu bilmiyorduk.
* Bu sitede en son aklıma gelecek şey Vedat Milor’e düşmekti.
* Karın bölgenizden belli ki baklavanın iyisinden anlıyorsunuz.
* Bir zamanlar ‘playboy’ iken.
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