Yemek eleştirmeni Vedat Milor paylaştı! 'Dönemin Alain Delon’u'

İşte dikkat çeken o ifadeler:

* O zamanda da baklavayı seviyordunuz anlaşılan. Vedat Bey baklavalar Antep mi?

* Vedat Bey hiç öyle okuyacak, kariyer yapacak tip yokmuş sizde. Bu bildiğiniz 70’e kadar çapkınlık yapacak erkek tipi.

* Vedat Bey dönemin Alain Delon’u olduğunuzu bilmiyorduk.

* Bu sitede en son aklıma gelecek şey Vedat Milor’e düşmekti.

* Karın bölgenizden belli ki baklavanın iyisinden anlıyorsunuz.

* Bir zamanlar ‘playboy’ iken.







