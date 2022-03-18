Yedinci nikah aşıklar şehrinde!

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Seda Sayan, hafta içi her sabah canlı olarak yayınlanan TV programında solistlik yapan Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Ünlü sanatçı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aldığı evlenme teklifine “Evet” yanıtını vermiş, çift daha sonra canlı yayında evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. Nikâhın detayları belli olmaya başladı.

MAYIS AYINDA EVLENECEKLER

Birbirlerini çok sevdiklerini ve birlikte çok mutlu olduklarını dile getiren Seda Sayan ile Çağlar Ökten, mayıs ayının ikinci haftası yakın arkadaşlarıyla birlikte Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a gidecek.

Dünyanın en romantik şehirleri arasında gösterilen ve “âşıklar şehri” olarak da bilinen Prag’da mutluluğa “Evet” diyecek olan çiftin nikâhını Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış kıyacak. Çift, romantik bir balayı tatilinin ardından İstanbul’a dönmeyi planlıyor.

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ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!

Seda Sayan ve evlilik hazırlığı yapığı Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Gözler mayıs ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan ikiliye çevrildi.

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı.

EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI FOTOĞRAFLAR KALKTI

Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara Şehiroğlu eski sevgilisi Çağlar Ökten'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmadı.

14 Şubat’ta Seda Sayan’a evlilik teklifi eden Çağlar Ökten nikah tarihini duyurunca Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi.

Çıkan iddiaların ardından gözler Seda Sayan ve Çağlar Ökten'e çevrildi. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Çağlar Ökten ve 4 yıl birliktelik yaşadığı Lara Şehiroğlu evlilik hazırlığı yapıyordu...

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EVLİLİKLERİYLE GÜNDEMDE!

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.



Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.



Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.



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Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.



Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.



Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.