Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın düğün hazırlıkları başladı

Haberin Devamı

Geçen yaz Çırağan’da görkemli bir düğünle evlenmeye hazırlanan Nazlı-Hacı Sabancı, düğünü Nazlı Hanım’ın babasının ani vefatı nedeniyle ertelemiş, çift aile arasında yapılan küçük bir törenle ekim ayında dünya evine girmişti.





Haberin Devamı

Sessiz sedasız evlenen çiftin düğün planlarının baki olduğu, tüm dostlarıyla büyük bir kutlamak yapmak istedikleri kulağıma geliyordu.Duyduğuma göre planlar nihayete ermiş ve düğün tarihi kesinleşmiş.Bugüne kadar cemiyetin sevilen çiftiyle ilgili mutlu haberleri hep ben vermiştim, düğün tarihini de ben yazayım. Çiftin düğünü 25 Haziran’da Çırağan Sarayı ’nda yapacak.Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, böylece tüm aile fertleriyle ve tüm dostlarıyla gecikmeli de olsa düğün kutlaması yaparak mutluluklarını sevdikleriyle paylaşacak.

‘Kaos’u seviyor

Bir süredir Panama’da tatil yapan ve sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraflarla “like” rekoru Eda Taşpınar, işini de ihmal etmiyor.

Bronz teniyle ikon olan Taşpınar, biliyorsunuz birkaç yıl önce kendi güneş yağını piyasaya sürmüştü. Bronzluk sağlayan ürünleri büyük ilgi çeken cemiyetin ünlü ismi, ilk kez erkekler için de ürün çıkardı. “Chaos” adını verdiği el bombası şeklinde bronzlaştırıcı ürün, limitli sayıda üretildi.

Yeni kitabı çıktı

Kadınlara annelik yolculuğunda eşlik edecek kitaplar yazan psikolog Pınar Güler’in yeni kitabı raflarda.

Emzirme psikolojisi terapisi sunan Güler, yeni kitabında da annelere bu konunun önemini anlatıyor. “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi Hakkında Her Şey” adlı kitap, Hayy Kitap etiketiyle okuyucuyla buluştu.

Eski formuna kavuştu

Sunucu Tanem Sivar, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Haberin Devamı

Pandemi nedeniyle hamileliğini büyük oğlu Süleyman ve eşi Edhem Dirvana ile Marmaris’te geçiren Tanem Sivar, bu süreçte 12 kilo almış. Her zaman spor tutkunu olan ünlü sunucu kilo vermek için acele etmemiş, 1 yılın sonunda düzenli spor ve diyetle eski formuna kavuşmuş.