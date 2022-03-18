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Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın düğün hazırlıkları başladı

#Nazlı Sabancı#Hacı Sabancı#Çırağan Sarayı
Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancının düğün hazırlıkları başladı
Mehmet Üstündağ

Pandemi ve vefat nedeniyle iki kez ertelenen Nazlı-Hacı Sabancı’nın Çırağan Sarayı’ndaki düğünü 25 Haziran’da yapılacak.

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Geçen yaz Çırağan’da görkemli bir düğünle evlenmeye hazırlanan Nazlı-Hacı Sabancı, düğünü Nazlı Hanım’ın babasının ani vefatı nedeniyle ertelemiş, çift aile arasında yapılan küçük bir törenle ekim ayında dünya evine girmişti. 

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancının düğün hazırlıkları başladı


Sessiz sedasız evlenen çiftin düğün planlarının baki olduğu, tüm dostlarıyla büyük bir kutlamak yapmak istedikleri kulağıma geliyordu.
Duyduğuma göre planlar nihayete ermiş ve düğün tarihi kesinleşmiş. 
Bugüne kadar cemiyetin sevilen çiftiyle ilgili mutlu haberleri hep ben vermiştim, düğün tarihini de ben yazayım. Çiftin düğünü 25 Haziran’da Çırağan Sarayı’nda yapacak. 

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancının düğün hazırlıkları başladı

Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, böylece tüm aile fertleriyle ve tüm dostlarıyla gecikmeli de olsa düğün kutlaması yaparak mutluluklarını sevdikleriyle paylaşacak.

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‘Kaos’u  seviyor

Bir süredir Panama’da tatil yapan ve sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraflarla “like” rekoru Eda Taşpınar, işini de ihmal etmiyor.

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancının düğün hazırlıkları başladı

Bronz teniyle ikon olan Taşpınar, biliyorsunuz birkaç yıl önce kendi güneş yağını piyasaya sürmüştü. Bronzluk sağlayan ürünleri büyük ilgi çeken cemiyetin ünlü ismi, ilk kez erkekler için de ürün çıkardı. “Chaos” adını verdiği el bombası şeklinde bronzlaştırıcı ürün, limitli sayıda üretildi. 

Yeni kitabı çıktı

Kadınlara annelik yolculuğunda eşlik edecek kitaplar yazan psikolog Pınar Güler’in yeni kitabı raflarda.

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancının düğün hazırlıkları başladı

Emzirme psikolojisi terapisi sunan Güler, yeni kitabında da annelere bu konunun önemini anlatıyor. “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi Hakkında Her Şey” adlı kitap, Hayy Kitap etiketiyle okuyucuyla buluştu. 

Eski formuna kavuştu

Sunucu Tanem Sivar, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 

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Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancının düğün hazırlıkları başladı

Pandemi nedeniyle hamileliğini büyük oğlu Süleyman ve eşi Edhem Dirvana ile Marmaris’te geçiren Tanem Sivar, bu süreçte 12 kilo almış. Her zaman spor tutkunu olan ünlü sunucu kilo vermek için acele etmemiş, 1 yılın sonunda düzenli spor ve diyetle eski formuna kavuşmuş.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazlı Sabancı#Hacı Sabancı#Çırağan Sarayı

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