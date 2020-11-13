Yavuz Bingöl: Torunumu bir kez görebildim

Programda türküler söyleyen sanatçı, aynı zamanda hakkında merak edilenleri de anlattı. Pandemi sürecinin ilk dönemlerini Ayvalık’ta yalnız başına geçirdiğini söyleyen Bingöl, “O süreci müzikle atlatabildim, bol bol kitap okudum” dedi. Pandemi nedeniyle kızı Türkü’nün doğumuna da gidemediğini anlatan Yavuz Bingöl, İpek Açar’ın “Dede olmak nasıl bir duyguymuş?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Torunumu bir kez görebildim. Virüsten dolayı uzak kalmak zorundaydım. Ama kelimelerle anlatılmaz bir duygu. Aslan benim çocukluğuma benziyor. Allah herkese torun sevgisini nasip etsin.”





