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Haber Giriş: 13.11.2020 - 06:44 | Son Güncelleme:

Yavuz Bingöl: Torunumu bir kez görebildim

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Yavuz Bingöl: Torunumu bir kez görebildim
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YAVUZ Bingöl, TRT Müzik’te yayınlanan “İpek Açar’la İpek Yolu” adlı programa konuk oldu.

 Programda türküler söyleyen sanatçı, aynı zamanda hakkında merak edilenleri de anlattı. Pandemi sürecinin ilk dönemlerini Ayvalık’ta yalnız başına geçirdiğini söyleyen Bingöl, “O süreci müzikle atlatabildim, bol bol kitap okudum” dedi. Pandemi nedeniyle kızı Türkü’nün doğumuna da gidemediğini anlatan Yavuz Bingöl, İpek Açar’ın “Dede olmak nasıl bir duyguymuş?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Torunumu bir kez görebildim. Virüsten dolayı uzak kalmak zorundaydım. Ama kelimelerle anlatılmaz bir duygu. Aslan benim çocukluğuma benziyor. Allah herkese torun sevgisini nasip etsin.”

Yavuz Bingöl: Torunumu bir kez görebildim


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