Sabah erkenden bir sesle uyandım... Yatak odasının kapısında kıkırdayıp duruyorlardı...

Haberin Devamı

Peki öyle ya da böyle İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde üyeleri Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William ve bu çiftin çocukları hakkında neler biliyorsunuz?

Ya da şöyle soralım... Zaman zaman anne ve babalarıyla birlikte halkın karşısına çıkan bu üç çocuk, yani iki kuşak sonrasının kralı George ile kardeşleri Charlotte ve Louis hakkında kafanızda nasıl bir imaj var?

Muhtemelen afacanlığıyla ünlü en küçük kardeş Louis dışında diğer ikisini daha o yaşta bulundukları yerin sorumluluğunu bilen, katı protokol kuralları içinde büyüyen çocuklar olarak görüyorsunuz.





KAMERALAR KAPANINCA YAŞITLARINDAN FARKLARI YOK

George, daha ufacık yaşında gittiği spor müsabakalarında bile takım elbiseli ve kravatlı... Charlotte ise birçok kişi için büyük büyük babaannesi Kraliçe Elizabeth'in küçük bir kopyası gibi...

Haberin Devamı

Üç kardeşin en baskın karakterlisi olan Charlotte daha 3 yaşındayken bile basın karşısındaki ciddi tavırlarıyla dikkat çekti. Yıllar ilerledikçe de ailece gittikleri etkinliklerde kardeşlerini denetim altında tutmak onun görevi oldu.

Ama sonuçta şu anda 11 yaşında olan George da 9 yaşındaki Charlotte da daha birer çocuk... Bir başka deyişle ayrıcalıklı bir ailede kimi zaman katı kurallar içinde yaşasalar da onlar da aile içinde çocukluklarını yaşıyor.

Özellikle halktan bir aile olan anne tarafının yani Middleton ailesinin yanında.

DAYILARI İKİ ÇOCUĞUN BİLİNMEYEN BİR ÖZELLİĞİNİ ANLATTI

İşte Galler çiftinin iki büyük çocuğunun, halkın karşısındaki bu uslu ve ağırbaşlı tavırlarının, aile ortamında nasıl değiştiğini dayıları James, kaleme aldığı kitabında gözler önüne serdi.

Kate Middleton'ın tek erkek kardeşi James, yakında piyasaya çıkacak olan ve bir süre önce kaybettiği Ella adlı sevimli köpeğine adadığı Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (Ella İle Tanışın... Hayatımı Kurtaran Köpek) adlı kitabında iki yeğeninin çok bilinmeyen bir özelliğini gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Middleton, kitabında kısa bir süre önce üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutladığı Fransız eşi Alizee Thevenet'in yeğenleriyle nasıl tanıştığını anlattı.

Ama öyle "tanışma" deyince bunun öyle resmi bir durum olmadığını hatırlatalım.

Çünkü özellikle de yeğenleri George ile Charlotte'un James Dayı'nın o dönemde kız arkadaşı olan Alizee ile tanışması çok da beklenmedik bir şekilde gerçekleşti.

YATAK ODASININ KAPISINDA NÖBET TUTTULAR

James Middleton'ın kitabında anlattığına göre iki kardeş, yakında yengeleri olacak Alizee ile sabahın bir köründe uyudukları yatak odasının kapısında karşılaştı ilk kez.

Haberin Devamı

O durumu James kitabında şu satırlarla anlattı: " Alizee ve ben ailemin evine çok da uzak olmayan bir yerde bir düğüne gitmiştik. Bu yüzden de Berkshire'daki aile evinde kalmaya karar verdik o gece.

Sessizce eve girdik ve karanlıkta benim odama gittik. Amacımız birkaç saat uyumaktı."

Bu amaçla James'in odasına çekildi çift, sonra da uykuya daldılar.

Kitabında anlattığına göre James Middleton, sabahın 07:30'unda bir dizi kıkırdama ve gülüşmeyle uyandı.

O durumu da "Yatak odasının kapısından gelen kıkırdamalarla uyandım. Ben o hafta sonu ablam Kate, kocası William ve üç çocuğun da ailemin evinde kaldığını bilmiyordum" diye anlattı.

Tabii ki onları uyurken izleyip gülüşenler yeğenleri George ve Charlotte idi.

Haberin Devamı

ONLARI MUTFAĞA GÖTÜRDÜ... SORULAR ARKA ARKAYA GELDİ

O sırada Alizee hala uyuduğu için James, iki küçük yeğenine gürültü etmemelerini söyleyerek alt kattaki mutfağa götürdü. Orada da erken uyanan Kate ile William, sabah çaylarını içiyordu.

Sonra Alizee de mutfağa indi. James'in anlattığına göre hiç panik yapmadı Alizee. Üzerinde sevgilisine ait bir tişörtle onun ablası, eniştesi ve çocuklarıyla tanıştı.

Ardından da George ile Charlotte'un kendilerine yönelttiği "Siz sevgili misiniz" tarzı sorulara sabırla yanıt verdi. James'in anlattığına göre George ve Charlotte durmadan kendisine ve o sırada sevgilisi olan Alizee'ye bir dolu soru sordular.

Haberin Devamı

Bu şekilde de sonradan karısı olan Fransız Alizee, Middleton ailesiyle tanıştı. Zaten çok zaman geçmeden de James ile evlenip aileye gelin oldu.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Kısa bir süre önce bir erkek bebekleri olan geleceğin kraliçesi Kate Middleton'ın ve ailesinin gelini Alizee ile James, geçen haftada da evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutladı.

Bir dönem depresyon yüzünden kendi canına kıymanın eşiğine gelen James Middleton, geçen hafta evliliğinin üçüncü yıl dönümünü kutladı. Bunun onuruna da düğün günü karısı Alizee ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı.

James Middleton, karısı Alizee ile evliliğinin üçüncü yıl dönümünü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

37 yaşındaki James, düğünlerinde çekilen ve daha önce görülmemiş olan bir fotoğrafı paylaştı. Middleton "Yıl dönümümüz kutlu olsun Alizee. Karı- koca olarak üçüncü, anne- baba olarak ise ilk yıl dönümümüz" diye yazdı.

Bu arada karısıyla tanışmalarına vesile olan ama üç yıl önce hayatını yitiren sevgili köpeği Ella'yı anmayı da unutmadı.

James Middleton'ın paylaşımına Fransız olan karısının ana dilinde "Seni seviyorum kalbim" diyerek başladığını da not düşelim.

Alizee Thevenet ile James Middleton, 2011 yılında gelinin ana vatanı olan Fransa'da bir köyde hayatlarını birleştirdi.

GELECEKTEKİ KOCASINI GARSON SANIP SİPARİŞ VERMİŞTİ

Aslına bakılırsa James Middleton ile Alizee Thevenet'nin tanışma ve evlilik hikayesi de çok ilginç.

Her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinin gelini ve ülkenin gelecekteki kraliçesi Kate'in kardeşi olsa da James, Alizee ile öyle gösterişli bir şekilde evlenmedi.

Hatta gelinin o gün giydiği gelinlik bile kayınvalidesi Carole'ın kendi düğününde giydiği gelinlikti.

Bu arada James ile Alizee'nin tanışma öyküsü de benzerine çok rastlanmayacak türden. Madem çiftin mutlu haberini verdik bunları da kısaca bir hatırlayalım.

Önce çiftin tanışma öyküsüyle başlayalım... James ile Fransız finans uzmanı Alizee, İngiltere'de Chelsea'de bir kulüpte tanıştılar. Aslında onları tanıştıran, James'in kısa süre önce ölen köpeği Ella oldu.

ELLA ADLI KÖPEK ONLARI BİR ARAYA GETİRDİ

James bu konuyu şöyle anlatmıştı: "Ella kulüpte otururken benim ayalarımın dibinde uzanıyordu: Onun susamış olabileceğini düşünüp terasın köşesindeki su kabına gönderdim. Fakat o ileride başka bir masada oturan Alizee'nin yanına gitti."

İşte ne olduysa o anda oldu anlattığına göre. Alizee, köpeğini almak için yanına yaklaşan James'i garson sanıp ondan içecek bir şeyler istedi.

Kısacası şimdi mutlu bir evlilik sürdüren çift, kısa bir süre önce hayata veda eden Ella sayesinde tanışmış oldu. O dönem takvimler 2019 yılını gösteriyordu.

FRANSA'DA BİR KÖYDE SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Aralarında romantik bir ilişki başladı ve çok geçmeden nişanlanıp 2021 yılının Eylül ayında da Fransa'da bir köyde evlendiler.

Aslında herkes Kate'İn kız kardeşi Pippa gibi James'in de gösterişli bir törenle evlenmesini bekliyordu. Ama öyle olmadı. Çift, Cote d'Azur yakınlarındaki Bormes-les-Mimosas adlı köyde evlendi.

Düğünle ilgili en çarpıcı ayrıntı ise Alizee'nin gelinliğiydi.

Genç kadının gelinliğinin sırrı ise onun Hello dergisine verdiği röportajda ortaya çıktı. O sade gelinliği Kate, Pippa ve James'in anneleri Carole Middleton, babaları Michael ile evlenirken giydi.

Yani anne Carole Middleton, 1980 yılında kendi düğününde giydiği o gelinliği, oğluyla evlenen Alizee Thevenet'ye ödünç verdi. Bir başka deyişle 41 yıllık ikinci kez mutlu bir güne "tanıklık etti".

'O GELİNLİĞE AŞIK OLDUM'

Alizee Thevenet, Hello dergisine verdiği röportajda Covid 19 kısıtlamaları sırasında Carole Middleton ile gelinlik konusunda sık sık fikir alışverişi yaptıklarını anlattı.

Thevenet "Bu sırada onun gelinliğini denedim ve o gelinliğe aşık oldum. Bana mükemmel şekilde uydu ve tam olarak istediğim gibiydi" diye sürdürdü sözlerini.

Alizee Thevenet, gelinliklerin sadece bir kez giyilmesinin kendisini rahatsız ettiğini de belirtti o röportajda. "Bu kadar güzel bir elbiseye ikinci kez hayat vermenin muhteşem bir durum olduğunu da" ekledi.

Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa, James Matthews ile 2017 yılında gösterişli bir törende evlendi. Çiftin üç tane çocuğu oldu.