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Yasemin Özilhan: Survivor’a değil spor salonuna giderim
Yasemin Özilhan’a sosyal medyada takipçileri “Survivor’a gider misiniz?” diye sordu.
Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün sevenlerinden gelen soruları yanıtladı. Seçtiği 10 soruya yanıt veren Özilhan’a “Survivor’a gider misiniz?” sorusu da yöneltildi. Özilhan, soruya spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafıyla yanıt verdi: “Anca spor salonuna giderim.”
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