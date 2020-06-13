Yasemin Allen İstanbul için gün sayıyor

ABD-İngiltere ortak yapımı “Strike Back” dizisinde iki sezon rol alan Yasemin Allen, mart ayında İstanbul’a gelmeyi planlıyordu. Ünlü oyuncu, pandemi nedeniyle seyahatini ertelemek zorunda kaldı.



Allen, tarifeli uçak seferlerinin açılmasıyla haftaya İstanbul’da olacak. Hem yeni dizi projeleri için görüşmeler yapacak hem de arkadaşlarıyla hasret giderecek olan oyuncu, yaz tatilini de Bodrum’da geçirmeyi planlıyor.