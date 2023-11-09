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Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor

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#Patrick Dempsey#People Dergisi#Grey's Anatomy
Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 11:30

Uzun yıllar “Grey’s Anatomy” dizisinde canlandırdığı rolle her yaştan hayranının gönlünde taht kurmuştu. Yakında da merakla beklenen Ferrari filmindeki başrolüyle beyaz perdeye konuk olacak. Ama bu ünlü yakışıklının son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan insanı haline gelmesinin bambaşka bir sebebi var.

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“Hız ve maceraya düşkün, sadık bir koca ve aile babası olarak Patrick Dempsey'e yirmi yılı aşkın bir süredir bayılıyor olmamız şaşırtıcı değil.” İşte kısa bir süre önce People dergisi tarafından yaşayan en seksi erkek seçilen ünlü oyuncu hakkındaki tanıtım böyle yapıldı.

Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor
People dergisi tarafından verilen yaşayan en çekici erkek unvanı bu yıl Patrick Dempsey'nin oldu... Usa aktörün kariyerinin zirvesinde olduğu gençlik yıllarında değil de 57 yaşında seçilmesi ise başta kendisi olmak üzer herkesi epey şaşırttı

Uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı oyunculuk kariyeri ve yıllara meydan okuyan yakışıklılığıyla tanınan Hollywood’un sevilen aktörü Patrick Dempsey, People dergisinin her sene yaptığı seçimde birinci gelip 2023 yılının yaşayan en seksi erkeği seçildi.

Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor
Derginin 1985’ten beri yaptığı bu seçimde daha önce Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp ve Richard Gere gibi isimler kazanan olmuştu

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Hem de 57 yaşında! Derginin 1985’ten beri verdiği bu paye daha önce Brad Pitt’ten George Clooney’ye, Johnny Depp’ten Richard Gere’e kadar birçok aktöre layık görülmüştü. Patrick Dempsey bu ödülü kazanan 35. aktör oldu. Geçen sene seçilen kişiyse Kaptan Amerika rolüyle tanınan oyuncu Chris Evans olmuştu.

KARARA EN ÇOK KENDİSİ ŞAŞIRDI

Patrick Dempsey bu seçimin 57 yaşında ve onu yıldız yapan dizi yıllar önce bitmiş olmasına rağmen yapılmasına oldukça şaşkın. "Tamamen şok oldum ve sonra gülmeye başladım, bu bir şaka, değil mi? Ben her zaman damat değil sağdıç oldum! Hep öndeki değil arkadaki adam oldum" diyen usta oyuncu sevincini de saklamıyor ve "Bunu tamamen unutmuştum ve bu pozisyonda olmayı hiç düşünmemiştim bile. Yani egom iyi durumda" diyerek sonuçtan mutlu olduğunu söylüyor.

Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor
Ona nasıl seslenilirse seslenilsin usta aktörün gözü 24 yıllık eşi Jillian'dan başkasını hiç görmiyor...

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Dempsey'nin makyaj sanatçısı ve kendi güzellik ürünleri serisinin kurucusu olan eşi Jillian da karara şok olmuş ve epey de gülmüş. Konu çocukları 21 yaşındaki Talula ve 16 yaşındaki ikizleri Sullivan ve Darby'ye geldiğinde ise usta aktör "Benimle dalga geçecekler, benimle uğraşacaklar ve neden bu ödülü hak etmediğim konusunda bir sürü neden sayacaklar. Ki bu iyi bir şey, beni genç tutuyorlar." diyor.

Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor
People dergisi Patrick Dempsey'nin yaşayan en seksi erkek seçildiği derginin kapağına "Cesur, rüya gibi ve kesinlikle bu kadar beklemeye değdi" diye başlık attı

Patrick Dempsey’nin 57 yaşında yaşayan en seksi erkek seçilmesi hayranlarını sevindirse de bu seçimden memnun olmayan ve konuyu sosyal medyada eleştirerek gündem haline getiren insan da çok. Bu kararın biraz geç verildiğini söyleyenler sosyal medyada “Hâlâ 2005 yılında mıyız? Biraz geç kalmadınız mı?” diyerek Dempsey’nin bu ödülü kariyerinin zirvesindeyken alması gerektiğini dile getiriyor. Pedro Pascal hayranları da bu karardan oldukça rahatsız çünkü bu yıl birçok başarılı film ve diziyle gündemde olan aktörün bu ödülü asıl hak eden kişi olduğuna inanıyorlar.

KİM NE DERSE DESİN ONUN GÖZÜ BAŞKASINI ZATEN GÖRMÜYOR

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Zaten ne kadar sevinmiş olsa da Patrick Dempsey bu ödülle çok ilgilenmiyor. Onun gözü 31 Temmuz 1999'da evlendiği eşi Jillian'dan başkasını görmüyor! Her zaman oyunluk kariyeriyle olduğu kadar eşine bağlılığı ve ideal aile yaşantısıyla da takdir toplayan usta aktör 24 yıldır büyük bir aşk yaşıyor.

Karısı Jillian’ı ilk gördüğü anda vurulan yakışıklı oyuncu onun “doğru kişi” olduğunu ilk anda anladığını anlatıyor: “Çalıştığı yere gittim ve odanın öbür ucundan ona baktım ve aklımı başımdan aldı".

Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor

Dempsey, eşini gördüğü ilk anda onun doğru kişi olduğunu anladığını söylüyor

ONU GÖRDÜĞÜ İLK AN VURULDU

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31 Temmuz 1999'da evlenen Dempsey, Jillian'ın doğru kişi olduğunu "onu gördüğüm anda anladım" diyor. Çalıştığı yere gittim ve odanın öbür ucundan ona baktım ve aklımı başımdan aldı." Ama Dempsey’nin hayatının geri kalanını onunla geçirmek istediğini fark etmesini sağlayan şey müstakbel eşiyle Maine'den New York'a yaptığı bir yolculuk olmuş.

Grey's Anatomy yıldızı "Yolculuk için oldukça istekliydi, buna çok sevinmiştim" diye hatırlıyor. "Ben soğuğu ve yağmuru seviyorum, o ise güneşi ve kumsalı seviyor. Birbirimizin tamamen zıddıyız ve şunu söylemeliyim ki, bana asla yapmak istemediğim şeyleri yaptırıyor ve 10 seferden 9'unda kesinlikle haklı çıkıyor.”

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Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor

24 YILLIK MUTLULUĞUN SIRRI

Dempsey bir eş olarak her gün daha iyi bir insan olarak var olmaya çalıştığını ve kendini ailesini ihtiyaçlarını dinlemeye ve hayata bu perspektiften bakmaya adadığını söylüyor. 24 yıllık mutlu evliliğinin sırrının eşi Jillian’la aynı mizah anlayışına sahip olmak olduğunu söyleyen yakışıklı yıldız karısının çalışkanlığını övüyor ve bunun yıllardır kendisine her anlamda ilham kaynağı olduğunu anlatıyor.

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#Patrick Dempsey#People Dergisi#Grey's Anatomy

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