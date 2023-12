Yaşayacak sadece birkaç ayı kaldığını söylemişlerdi… ‘Aldığım her nefes onlar için’ diyen ünlü sunucunun yeni yıl mutluluğu herkesi duygulandırdı

Haberin Devamı

İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen sevilen sunucu Jonnie Irwin Kasım 2022’de herkesi şoke eden açıklamayı yapmış; 2020’den beri kanserle mücadele ettiğini itiraf etmişti.





ÜNLÜ SUNUCUYA YAŞAYACAK SADECE BİRKAÇ AYI KALDIĞINI SÖYLEMİŞLERDİ

Doktorlar ona teşhis koyduğunda akciğer kanserine yakalandığını ve kanserin ne yazık ki beynine de sıçradığını söylediler. Jonnie Irwin’e önünde yaşayacak uzun yılları kalmadığı bildirilmiş; en fazla 6 ay ömür biçilmişti. Hatta tedavisi devam ederken bu 6 ayın artık haftalar denebilecek kadar kısaldığını bile açıkladılar.

Durumunu iki yıl boyunca ailesi dışında herkesten saklamıştı. Irwin, bunu itiraf ederken “Hastalığımı bir yük gibi sırtımda taşımdım” demişti. Ve acı bir de itirafta bulundu: İşini kaybetmek istememiş, kanserle savaşıp onu yenmeye karar vermişti. Ünlü sunucu bir yıl önce kanser olduğunu açıklamış, kalan ömürünü eşine ve üç oğluna adadığını söylemişti... Irwin, işini kaybetmemek için bir süre aldığı teşhisi sakladığını da itiraf etti

ÜÇ KÜÇÜK ÇOCUĞU VAR: İKİZLERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ BİLE GÖREMEYECEĞİNİ SANDI

Üstelik ünlü sunucu 2016'da evlendiği eşi Jessica ile üç de güzel çocuğa sahip olmuştu. Üç yaşında Rex adında bir oğulları olan çiftin, bu korkunç haberi almadan hemen önce de Rafa ve Cormac adını verdikleri ikiz oğulları dünyaya gelmişti.

Hastalığını açıkladıktan sonra kanserle olan savaşını ve sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sürekli olarak hayranlarıyla ve sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşan Jonnie Irwin, Noel tatilini eşi ve çocuklarıyla geçirdiğini, durumunun da iyi olduğunu duyurdu.

Jonnie Irwin'e kanser teşhisi sunduğu program için İtalya'da bulunduğu sırada bir anda görüşünün bozulması sonrası gittiği konrtolde konmuştu... 2020'de konan bu teşhisten sonra ünlü sunucuya 6 ay ömür biçildi ancak o hala eşi ve çocukları için savaşmaya devam ediyor





ÖLMEKTEN DEĞİL AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMAKTAN KORKUYORDU

Geçen yıl eşini tek başına, çocuklarını da babasız bırakacağı için yıkıldığını söyleyen ünlü sunucu, ölmekten değil bundan korktuğunu da itiraf etmişti. Hatta yaşları çok küçük olan 3 oğlunun ileride onu unutmaması için videolar hazırladığını da söyledi.

Ailesiyle olduğunda morali daha iyi olacağı için tedavisinin de daha çok işe yarayacağı söylenen Jonnie Irwin, bir süredir palyatif bakım tedavisi görmeye başladığını açıklamıştı. "Doktorlar iyileşemeyeceğinizi düşündüklerinde sizi palyatif bakım verilen bir bakım merkezine yollarlar” diyen sunucu gündüzleri bu merkezde tedavi olurken sonra ailesinin yanına dönüyor. Ünlü sunucunun kanserle savaşınd en büyük destekçisi eşi Jessica... Irwin ailesiyle uzun vadeli planlar yapamayacağını maalesef kabullenmiş durumda… "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilme şansın yok. Ben olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya uğraşıyorum.” diyor

AİLESİYLE TAİTLE ÇIKTI, EKRANA DÖNME HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Önünde ne kadar zaman kaldığını bilmediğini söyleyen ama aldığı her nefesin artık çocukları ve eşi için olduğunu söyleyen Jonnie Irwin, bir süre çok kilo kaybedip sevenlerini korkutmuş ancak mücadeleden vazgeçmeyip kendini toparlamıştı.

Hatta ünlü sunucunun ekrana dönmek için hazırlıklar yaptığı da biliniyor. “Bir yılı daha ailemin, çocuklarımın yanında geçirebildiğim için mutluyum” diyen ünlü sunucu, kasım ayında 50. yaşını kutlamak için doktorlarından izin alıp ailesiyle İspanya’ya gitmişti. Jonnie Irwin, geçen Babalar Günü için yaptığı paylaşımda bugünkü halinden çok daha zayıf ve kuvvetsiz görünüyordu

BİR YILI DAHA AİLESİYLE GEÇİRDİĞİ İÇİN ŞÜKREDİYOR

Jonnie Irwin, yeni yıl için ailesiyle birlikte kutlama yaptıktan sonra yaşadığı mahalledeki pub’a gidip gülümsediği bir fotoğraf paylaştı. "Dışarıda barın açılmasını beklemeyeli uzun zaman oldu ama yeni yakılmış ateşler ve soğuk bir şeyler içmek, Noel yemeğine kadar kısa bir yürüyüş yapmak hoş bir dikkat dağıtıcıydı. Umarım hepiniz güzel günler geçirmişsinizdir” diyen Jonnie Irwin’e takipçileri iyi dileklerini yolladı.

Jonnie Irwin'in yeni yıl için yaptığı paylaşımdaki mutlu ve daha toparlanmış hali herkesi sevindirdi

Geçen yıl kasım ayında teşhisini açıkladığında, ünlü sunucu herkesi hayat sigortası yaptırmaya çağırmıştı. "Bu bana çok yardımcı oldu ve bu gezegenden ayrıldığımda, Jess ve çocukların borcu tamamen ödenmiş bir evde olduklarını ve bankada yaşamaları için biraz para olduğunu bilerek bunu yapacağım ve içim rahat edecek."

Geçen Noel'de Jonnie Irwin, çocuklarına bunun onlarla son görüşmesi olabileceğini söyleyemeyecek kadar korktuğunu itiraf etmişti. Aralık 2022'de yaptığı konuşmada "Eğer 20 gününüz kaldıysa, neden onları yas ve kafa karışıklığı içinde geçiresiniz ki?” diyen sunucu oğlu Rex ile konuşup konuşmamak konusunda kararsız olduğunu söylemişti.

Ünlü sunucu geçen sene çocuklarıyla birlikte geçiremeyeceğinden korktuğu yeni yılı şimdi onlarla mutluluk içinde kutluyor

Bu yılbaşında ise sağlığı geçen yıla göre düzelen Jonnie Irwin, Noel günün onunla geçirdi, baba oğulun birlikte tiyatroya gittikleri günün fotoğrafları Instagram’da çok sayıda beğeni aldı.