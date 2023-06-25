Yaptırdığı botoks ve dolgular yüzünden çok eleştirilmişti: Üzüntümden oturup ağladım

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ABD’nin en büyük dijital platformlarından HBO Max tarafından yeniden hayata geçirilen dizi, efsane kadrosunu da yeniden bir araya getirdi. Carrie Bradshaw rolünde Sarah Jessica Parker, Miranda Hobbes rolünde Cynthia Nixon ve Charlotte York rolünde de Kristin Davis, yıllar sonra kendilerine dünya çapında ün kazandıran diziyle bir kez daha hayranlarıyla buluştu.

Dizinin yeniden hayata geçmesiyle birlikte elbette başrol oyuncuları, 25 yıl önceki gençlik halleriyle karşılaştırılmaya başladılar. Ve gösteri dünyasının kadın oyunculara sürekli olarak uyguladığı yaş, zayıflık, güzellik baskısıyla karşı karşıya kaldılar.

Sex and the City, izleneme rekorları kıran, televizyon tarihne geçmiş bir diziydi... Yapım, 2008 ve 2010'da hayranlarının karşısına sinema filmi olarak da çıktı

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En büyük eleştirilerin hedefinde yer alan isimse yıldız aktris Kristin Davis oldu. 58 yaşındaki deneyimli oyuncu yaptırdığı estetik operasyonlar ve kozmetik uygulamalar nedeniyle adeta hayranları tarafından topa tutuldu. Hakkında söylenenler yüzünden büyük üzüntü duyduğunu ve gözyaşı döktüğünü anlatan yıldız isim eleştirilere cevap verdi.

Yaptırdığı botoks ve dolgulardan dolayı kendisiyle alay edildiğini ve sürekli olarak utandırılmaya çalışıldığını söyleyen Kristin Davis, kendisi gibi bu tür işlemler yaptıran kadın oyuncuların eleştirilerden korkarak bu durumu gizlemek zorunda bırakıldıklarını ifade etti.

Kristin Davis ve Cynthia Nixon "And Just Like That" dizisinin çekimlerinde

“Yaptırdığım bazı dolgular kötü sonuç verdi. Bazıları ise tam istediğim gibi işe yaradı. İnsanlar bu yüzden çok baskı görüyor. Özellikle de kadınlara bu sebeple çok yükleniliyor. Hal böyle olunca da meslektaşlarım sanki utanç duymaları gereken bir durum varmışçasına suskun kalmaya uğraşıyor” diyen Davis, kendisinin de bu sebepten çok zor günler geçirdiğini anlattı.

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Sektördeki oyuncuların, özellikle de kadınların zaten oldukça büyük sıkıntılarla çalıştığını ifade eden Kristin Davis bu yetmezmiş gibi kadınların kendi bedenleriyle ilgili kararlar yüzünden aşağılanmaya çalıştığını söyledi. Davis “Bu tartışmalar gerçekten büyük bir zaman kaybı ancak yine de insanın kalbini çok kıran bir durum yaratıyor” dedi.

Kristin Davis, yaptırdığı dolgu ve botokslar yüzünden gelen eleştiriler yüzünden gözyaşı döktüğünü söyledi

“İnsanların kendi bedenleri ve yüzlerinin nasıl görüneceği konusunda aldığı kararlara böyle yaklaşmanın kimseye faydası yok” diyen Davis, kendisine yönelik eleştirileri de artık daha az dikkate almaya çalıştığını söyledi. “Eskiden göründüğümüz gibi görünme şansımız yok. Aynaya baktığımda kusurlarımı görmemeye çalışıyorum. Ama biz bunları görmek için programlanmış gibiyiz” diyen yıldız oyuncu, eleştirileri “Yaş almamanın tek yolu artık yaşamıyor olmak; yani ölmek. Takdir edersiniz ki ölmeye de pek hevesli değilim” diyerek cevapladı.

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Sex and the City yıldızları yeniden kamera karşısına geçince eleştiri oklarının hedefine giren tek kişi Kristin Davis olmadı. Sarah Jessica Parker da artık “yaşlı” bulunduğu ve özellikle de beyazlamış saçları beğenilmediği için hedef tahtasına oturtuldu. Ünlü yıldız tüm bu eleştirileri yapanları kadın düşmanlığıyla suçladı.

Bir dönem Hollywood'un stil ikonu olarak kabul edilen Sarah Jessica Parker da eleştirilerden nasibini aldı

Dizinin en sevilen karakterlerinden Samantha Jones'u canlandıran 66 yaşındaki Kim Cattrall ise bu konularda oldukça açık sözlü olmasıyla biliniyor. “Artık 60’larımdayım ve yaşlanmakla savaşmak için elime geçen bütün silahları kullanıyorum” diyen Kim Cattrall, dolgular, botoks uygulamaları ya da her geçen gün ortaya çıkan yeni yöntemleri seçerek ve mutlaka işinde mahir bir uzmanla çalışarak kendine, daha doğrusu kendi gençliğine tekrar benzemeye çalıştığını açıkça itiraf ediyor.

Kim Cattrall düzenli olarak estetik operasyonlar yaptırıyor ve bunu da hiç saklamıyor... Zaten ünlü oyuncunun yaşlanmak ve gençliğini kaybetmek konusundaki düşünceleri de oldukça net