Ünlü oyuncu 5 ay önce “en tehlikeli” dağda kaybolmuştu… Çabalar fayda etmedi: Kötü haberi böyle duyurdular!

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65 yaşındaki İngiliz aktör Julian Sands, ülkesinde başladığı oyunculuk serüveninin ilk yıllarında başarılı rollerde yer alarak dikkat çekince ABD’ye gitti ve Hollywood’da, uzun yıllara yayılan saygın bir kariyere imza attı.

Julian Sands, Manzaralı Oda filminde gösterdiği performansla adını Hollywood tarhine altın harflarle yazdırmıştı

33 yıldır evli olduğu gazeteci – yazar eşi Evgenia Citkowitz’le birlikte 2020’de Los Angeles’a taşınan ünlü oyuncunun bu evliliğinden iki, bir önceki evliliğinden de bir çocuğu vardı. Ketumluğu ve özel hayatını saklı tutmasıyla bilinen, Hollywood’un da en saygın isimleri arasında sayılan Sands, tam bir doğa aşığı olarak tanınıyordu.

Oldukça tecrübeli bir dağcı olan Julian Sands için 8 kez arama kurtarma operasyonu düzenlendi ancak bunların hiçbirinden sonuç alınamadı

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Sürekli olarak doğa yürüyüşlerine çıkan usta aktör aynı zamanda çok deneyimli ve başarılı bir dağcıydı. Sürekli olarak tırmanışlara giden Sands, ocak ayında California’nın en tehlikeli dağlarından biri olarak bilinen Mount Baldy’ye tırmanmak üzere tek başına yola çıkan ünlü oyuncudan bir daha haber alınamadı.

Yıldız oyuncunun arabası, kaybolduktan birkaç gün sonra karların altında bulunmuştu

Ailesi 13 Ocak’ta Julian Sands için kayıp ihbarında bulunmuştu. O tarihten itibaren San Bernardino County Şerif Departmanı Julian Sands’i bulabilmek için 8 arama kurtarma görevine çıktı. En son olarak 17 Haziran’da 80 gönüllü ve arama kurtarma görevlileriyle gidilen 8. seferde de Julian Sands bulunamadı. Bölge özellikle kış aylarında kar fırtınaları ve ölümcül soğuklar yüzünden daha da tehlikeli hale geliyor.

Julian Sands'in tırmandığı dağ ABD'nin en tehlikeli dağlarından biri olarak kabul ediliyor

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3 bin metre yükseklikteki Mount Baldy, Los Angeles’in üzerinde yükselen ve en deneyimli dağcıların bile tırmanmaktan çekindiği bir dağ. Bu dağ ABD’deki en çok kaybolma ve ölüm vakasının yaşandığı yer olarak da biliniyor. San Bernardino Şerif’ine göre 2020’den beri bu bölgede 100’den fazla dağcı için arama kurtarma çalışması düzenlenmiş ve 6 dağcının cesedine ulaşılmış.

Julian Sands'in ailesi ünlü aktörün kayboluşundan 5 ay sonra ilk kez resmi bir açıklama yapmıştı

Bölgede doğa yürüyüşü yapan bir grup, dün Julian Sands’in kaybolduğu bölgede insan kalıntılarına rastladıklarını söyleyerek yetkililere ulaştı. Bölgede bulunan kemikler San Bernardino County Şerif Departmanı’na götürüldü ve adli tıp tarafından teslim alındı.

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Bulunan kemiklerin Julian Sands’e ait olup olmadığının yapılacak testlerden sonra 1 hafta içinde açıklanacağı bildirildi. Ancak 5 aylık yoğun çabalardan sonra ulaşılan bu insan kalıntılarının ünlü aktöre ait olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

33 yıldır gazeteci - yazar Evgenia Citkowitz’le evli olan Julian Sands'in üç çocuğu vardı

Öte yandan Julian Sands’in, usta aktörden iyi haberler almayı bekleyen acılı ailesi de, 13 Ocak’tan beri ilk açıklamalarını cuma günü yapmıştı. Ailenin açıklamasında “Julian’ı ve anısını kalplerimizde yaşatmaya devam ediyoruz. O harika bir baba, harika bir eş, bir kaşif, doğa aşığı ve çok iyi bir aktördü” ifadelerine yer verildi.