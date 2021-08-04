Yangın söndürme çalışmasına katılan CZN Burak'ın görüntüleri tepki çekti

Şef Burak Özdemir, Türkiye'yi saran orman yangınları için kolları sıvadı. Önce erzak yardımı yapan Özdemir, daha sonra görevlilerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Eline küçük bir yangın söndürme tüpü alan Özdemir, her tarafı çevreleyen alevlere müdahalede bulundu. Özdemir'in o anları büyük tepki çekti. Görevlileri yavaşlattığını düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları, CZN Burak'ı şov yapmakla suçladı. Bazıları da Burak Özdemir’e destek oldu.

Gelen tepkilerin ardından Burak Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar benim kimseden hiçbir zaman beklentim olmadı olamaz da… Ben sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bazı arkadaşların kötü niyetleri, yorumları onlara kalsın onlar ne derse desin ben elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim."

Dumandan etkilenen Burak Özdemir'e sağlık çalışanları müdahale etti.

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