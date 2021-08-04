Yardım çağrısı ünlüleri ikiye böldü!

Söz yazarı ve şarkıcı Şehrazat ile oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya, sosyal medya üzerinden tartıştı. Şehrazat, Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde çıkan yangınlar için başlatılan yardım çağrısına karşı olduğunu söyledi ve “Bu yurtdışı çağrısı ağırıma gitti! Ülkem, bu acziyete düşecek ülke değildi. Ordumuzun teçhizatı yetersiz değil” dedi.

Farah Zeynep Abdullah, sanatçının sözlerine “Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka” diye tepki gösterdi.

İkinci bir tepki de Hazal Kaya’dan geldi. Kaya, tepkisini “Bütün ülkeler bu gibi büyük felaket zamanlarında diğer ülkelerden yardım isterler. Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza. Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için” sözleriyle dile getirdi.

Bu tartışmaya daha sonra birçok ünlü dahil oldu. Kimi Şehrazat’ı desteklerken kimi de yardım çağrısının gerekli olduğunu vurguladı.

Yardımı devlet ister

Nilgün Belgün konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yardımı diplomatik yollarla devlet ister başka devletlerden. Halk kendi aralarında birlik ve beraberlik içinde yardımlaşır. Ama yabancı devletlerden halkın yardım istemesi Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zedeler diye düşünüyorum.”

Toprağımız yanıyor biz bölünüyoruz

Aleyna Tilki fikir ayrılıklarına saygı duyulması gerektiğini belirtti: “Siyaset adı altında ülkem paramparça oldu. Böylesine vatanımız toprağımız zarar görürken bile bölünüyoruz. Kimse kimsenin yardım çağrısına ya da tam tersi düşüncesine karışmasın lütfen. Enerjinizi duanızı temizleyin.”

Milli duygumu yaralıyor

Nilüfer, yardım çağrısına karşı çıktı: “Türkiye’nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır.”

Biz bize yeteriz

Erhan Yazıcıoğlu da Şehrazat’ı destekleyen isimler arasında yer aldı: “Güzel ülkemin iyi insanları. Bu zor günlerde dışarıya el açarak zavallılığımızı acizliğimizi göstererek hiçbir yere varamayız. Biz bize yeteriz. Bu ülke bizim. Bu zayıflığımızı bizden daha büyük ülkelere göstererek, medet umarak hiçbir yere varamayız.”

Kimseye ihtiyacımız yok

Mehmet Ali Erbil, yardım çağrısına karşı olduğunu açıkladı: “Kimseye ihtiyacımız yok. Başımızda devletimiz var.”

Zaman birlik zamanı

Serkan Çağrı, yardım çağrısında bulunanları şu sözlerle uyardı: “Zaman birlik zamanıdır. Yanan yüreklerimize çareyi yine biz buluruz. Yardım çağrısı normaldir. Sadece yaşadıklarımızı fırsat bilip bizleri oyunlarına alet etmek isteyenlere karşı dikkatli olalım. Ormanlarımızı yakarak işe başlayan zihniyetin bizlere her türlü zararı vermek için planlar yapması olasıdır!”

Teyzemi buldum

YANGIN mağdurları için yardım kampanyaları düzenleyen Demet Akalın, Antalya Manavgat’taki yanan evinin bahçesinde uyurken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen 87 yaşındaki Fatma Öksüzoğlu’na ulaştı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, “Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden” ifadelerini kullandı. Öksüzoğlu’nun Alzheimer hastası olduğu da öğrenildi.

NE ZAMAN GELECEK

Hırvatistan’ın gönderdiği yangın müdahale uçağının Türkiye’ye giriş yapmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile Demet Akalın arasında Twitter üzerinden bir diyalog da gerçekleşti.

AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın’ın yangın müdahale uçaklarının Türkiye’ye ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna Twitter’dan cevap verdi: “Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı Türkiye hava sahasına girmiş bulunuyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar.”

Sakin ve akıllı hareket edelim

Ayşe Şule Bilgiç, herkesi sakin kalmaya davet etti: “İlk anda dostça tüm ülkelerin yardım etmesi harika bir fikir gibi geliyor. Ama bu işte bir bit yeniği var sanki. Ucunun nereye gideceğini bilmediğimiz paylaşımlar yapmayalım. Yandığımız yetmiyor gibi iyice açık hedef haline gelmeyelim. Ne doğru ne yanlış hepimizin kafası karışık. Hepimiz bir şey yapılmasını istiyoruz ama sakin ve akıllı hareket etmeye çalışalım.”





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