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Haber Giriş: 04.08.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Yangınla mücadeleye oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı

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Geçtiğimiz hafta Manavgat'ta başlayan orman yangınları, Ören'e kadar uzandı. Hızla süren söndürme çalışmalarına oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı.

Türkiye bir haftadır devam eden orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangının büyük hasar bıraktığı bölgeye dört bir yandan destek yağıyor.

Milas'taki yangın dün rüzgarın da etkisiyle termik santrale doğru ilerledi.

Bölgeye giden yardım ekiplerine oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı.

Hortumu sırtlayan ve alevlere su tutan İbrahim Çelikkol'un mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı.

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Ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu: Ne yapabiliriz diye çıldırıyoruz
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Yangınla mücadeleye oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı

İçindeki bu yangını unutma Ünlü isimler yangın bölgelerine yardım çağrısında bulundu...
İçindeki bu yangını unutma! Ünlü isimler yangın bölgelerine yardım çağrısında bulundu...

TT oldu

İbrahim Çelikkol'un videolarının yayınlanmasıyla birlikte ünlü oyuncuya övgüler yağdı.
Çelikkol kısa sürede Twitter'da TT listesinin ilk sırasına yerleşti.

 

 

 

 

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