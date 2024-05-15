Yakışıklı nişanlısını elinden kaçırdı... O da gitti yeni aşkıyla apar topar evlendi

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Şöhret ve başarı basamaklarını kelimenin tam anlamıyla koşarak tırmandı. Artık konserleri tıklım tıklım dolu, serveti milyonlarla ölçülüyor. Giydiği her şey olay yaratıyor.

Ama bir konuda istediği sonuca henüz ulaşamadı. Aşk hayatı çok da yolunda gitmiyor.

İşte şimdi bu ünlünün cephesinden bir haber geldi...Bir zamanlar gittiği her yerde mutluluk ve aşk tablosu sergilediği nişanlısı bir başkasıyla aniden evlendi. Bu ünlü ise henüz özel hayatını düzene koyabilmiş değil.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü Lady Gaga'nın ta kendisi.

Lady Gaga'nın eski nişanlısı Taylor Kinney, iki yıldır birlikte olduğu Ashley Cruger ile hayatını birleştirdi.

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Yıldızın bir zamanlar nişanlı olduğu yakışıklı oyuncu Taylor Kinney, model segilisi Ashley Cruger ile evlendi.

Rol aldığı Chicago Fire adlı yapımla tanınan 42 yaşındaki Kinney ile Cruger'ın, Chicago'da sade bir törenle hayatlarını birleştirdiği belirtildi. 2022 yılından bu yana birlikte olan çiftin evlilik töreni 30 Nisan'da yapıldı.

2022 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER

Taylor Kinney ile Ashley Cruger, ilişkilerini 2022 yılının mart ayında sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Kinney, sevgilisinin bir fotoğrafını paylaşıp onunla aşk yaşadığını dünya aleme ilan etmiş oldu. Sonunda da çift, fazla zaman geçirmeden resmen hayatlarını birleştirdi.

Çift, ilişkilerini önemli dönüm noktaları dışında çok da fazla göz önünde yaşamadı. Sadece zaman zaman ikisi de sosyal medya hesaplarından birlikte olduklarını gözler önüne seren paylaşımlar yaptı.

Böylece 42 yaşına gelen Taylor Kinney de ilk evliliğini yapmış oldu.

SOSYAL MEDYADA HEMEN SOYASINI DEĞİŞTİRDİ

Taylor Kinney, ilişkisi gibi düğününü de meraklı gözlerin uzağında yapmayı tercih etti. Fakat People dergisine verdiği röportajda bu konuda birkaç cümle fark etti.

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Yakışıklı oyuncu "Chicago'da küçük ve sadece çok yakınlarının katıldığı bir törenle evlendiklerini" belirtti.

Evlendiği Ashley Cruger ise bu gelişmeyi sessiz sedasız bir şekilde sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram sayfasındaki kendi soyadına Kinney soyadını da ekledi.

Gen kadın yine Instagrak hesabından Taylor Kinney ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Bay ve Bayan Kinney" diye yazdı. Bu şekilde de artık evli bir çift olduklarını gözler önüne sermiş oldu.

BEŞ YILIN SONUNDA AYRILDILAR

Kinney ile Lady Gaga 2016 yılına kadar inişli çıkışlı bir ilişki yaşadılar. İkili, bir ara ciddi düşünmeye başlayıp nişanlandı. Fakat beş yıllık beraberliğin sonunda anlaşamayıp yollarını ayırdılar.

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Lady Gaga ise şu sıralarda ayrıldığı nişanlısı Michael Polansky ile yeniden barıştığı söylentileriyle gündemde.