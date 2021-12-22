Usta sanatçı Sezai Aydın'a veda

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Rocky', 'Fred Çakmaktaş' ve 'John Rambo' gibi kült karakterleri seslendiren Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gören Aydın'ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Dostları usta sanatçıya son görev için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde hazır bulundu.

Aydın, Üsküdar Şakirin Camisi’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952’de Ankara’da doğdu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, çok sayıda oyun, dizi ve filmde rol aldı. Sanatçı; Bill Cosby, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, Al Pacino gibi ünlü aktörleri de seslendirdi. Sezai Aydın’ın eşi Fatma Çiğdem Aydın da kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.